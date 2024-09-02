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Narin Güran'ı arama çalışmalarında komandolar devreye girdi!

Narin kaybolalı 12. gün dolarken arama çalışmalarında devreye giren komandolar küçük çocuğun izini sürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024
Narin Güran’ı arama çalışmalarında komandolar devreye girdi!

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Diyarbakır Bağlar'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 12'nci gününde komandoların desteğiyle sürüyor. Arazide bulunan elbise ve bez parçası gibi ürünler delil olarak alınarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Narin'in gözaltındaki amcası Salim Güran'ın işlemleri de devam ediyor.

DİDİK DİDİK ARANIYOR AMA...
Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

DNA'SI EŞLEŞTİ
Soruşturma kapsamında bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran da gözaltına alındı. Aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi. Güran'ın işlemleri devam ediyor.

Narin Güran olayında flaş gelişme! Narin’in amcası gözaltına alınmıştı: DNA örnekleri eşleştiNarin Güran olayında flaş gelişme! Narin’in amcası gözaltına alınmıştı: DNA örnekleri eşleşti
Narin Güran olayında flaş gelişme! Narin'in amcası gözaltına alınmıştı: DNA örnekleri eşleşti

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