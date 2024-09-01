Narin Güran olayında flaş gelişme! Narin’in amcası gözaltına alınmıştı: DNA örnekleri eşleşti

Diyarbakır'da 11 gündür kayıp olan Narin Güran (8) ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, köy muhtarı amcası Salim Güran gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta evden ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ı arama çalışması ise 12. gününe girdi ve devam ediyor.

'KIZIMIZI İSTİYORUZ'

Amca Muhtar Salim Güran alanında uzman özel ekiplerce sorguya alındı. Baba Arif Güran ise yaptığı açıklama şunları söyledi: Baba burada anne evde. Herkes ifadeye gidiyor. Eşim gitmiş, oğlum gitmiş, köylülerimiz gitmiş. Bizi eziyorlar. Kızımı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Öte yandan soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Narin'in amcası Salim Güran, gözaltına alındı. Amcanın aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneği eleştiği belirlendi.

Baba Arif Güran, "Bunlar gözaltı değil. Muhtarı da ifade için çağırdılar. Bu karalama niye? Sosyal medyada başka yerde ne haber çıkarsa yalandır. Anne ifadeye gitmedi. Rahatsızlandı hastaneye gitti" dedi.