KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre’den Netflix’in kara propagandasına sert tepki: Bu işin arkasında Rum, Yunan lobisi yatıyor

Bugüne kadar çektiği çoğu dizi ve filmde terör örgütü PKK/YPG'nin reklamını yapmaktan geri durmayan dijital medya platformu Netflix yeni bir skandala imza attı.







SKANDAL DİZİ PROJESİ



Netflix, Kıbrıs Barış Harekatı'nın manipüle edildiği, Rum tarafının mağdur gösterildiği "Famagusta" isimli diziyi yayına vermeye hazırlanıyor.



Rum tezlerinden yola çıkılarak hazırlanan yapımda Türk askerine 'sivil halka ateş açan işgalci güçler' iftirası atıldığı gibi Kıbrıslı Türkler'e yapılan katliamlardan hiç bahsedilmiyor.





"BU DİZİ GERÇEKLERİ ÇARPITMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"



A Haber'e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu dizi gerçekleri çarpıtmaktan başka bir şey değil" dedi.

