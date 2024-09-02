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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'den Netflix'in kara propagandasına sert tepki: Bu işin arkasında Rum, Yunan lobisi yatıyor

Netflix, Kıbrıs Barış Harekatı'nın manipüle edildiği, Rum tarafının mağdur gösterildiği "Famagusta" isimli yapımına tepkiler yağmaya devam ediyor. "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı" panelinde konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Gelsinler, nasıl otobüslerin önünü çevirip hem 1958'de hem de 1964'te çalışan işçileri katlettiler? Gelsinler onları dizi yapsınlar. Netflix, o televizyon kanalı Amerika'da. Bu işin arkasında siyonizm yatıyor. Bu işin arkasında Rum, Yunan lobisi yatıyor" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 00:21 Güncelleme 03 Eylül 2024, 00:33
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre’den Netflix’in kara propagandasına sert tepki: Bu işin arkasında Rum, Yunan lobisi yatıyor

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Bugüne kadar çektiği çoğu dizi ve filmde terör örgütü PKK/YPG'nin reklamını yapmaktan geri durmayan dijital medya platformu Netflix yeni bir skandala imza attı.

Netflix skandalına Türkiyeden peş peşe sert tepki: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedirNetflix skandalına Türkiyeden peş peşe sert tepki: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir
Netflix skandalına Türkiye'den peş peşe sert tepki: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir



SKANDAL DİZİ PROJESİ

Netflix, Kıbrıs Barış Harekatı'nın manipüle edildiği, Rum tarafının mağdur gösterildiği "Famagusta" isimli diziyi yayına vermeye hazırlanıyor.

Rum tezlerinden yola çıkılarak hazırlanan yapımda Türk askerine 'sivil halka ateş açan işgalci güçler' iftirası atıldığı gibi Kıbrıslı Türkler'e yapılan katliamlardan hiç bahsedilmiyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatardan NETFLIXe Famagusta tepkisi! A Haberde hakkı haykırdı... Gerçekleri saptırıyorlarKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatardan NETFLIXe Famagusta tepkisi! A Haberde hakkı haykırdı... Gerçekleri saptırıyorlar



"BU DİZİ GERÇEKLERİ ÇARPITMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

A Haber'e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu dizi gerçekleri çarpıtmaktan başka bir şey değil" dedi.

NETFLIX'e 'Famagusta' tepkisi

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