CHP’li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’den kuzene villa kıyağı: Ağaçları kesti 3 katlı kaçağı dikti

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"BU ALANDA AĞAÇ YOK" DİYE RAPOR YAZILDI

Kurul raportör mimarı ve iddiaya göre Gökçınar'ın eltisi olan mimar 10 şubat 2021 tarihinde araziye gelip, kesilen ağaçların köklerinin gözükmesine rağmen, "Bu alanda ağaç yok" diye rapor hazırladı.

Daha sonra rapor ve sahte evraklarla kurula sunarak kurul üyelerinin yanlış karar almasına neden oldu. Böylece UNESCO Dünya Miras Şehri Safranbolu'da kentsel sit alanında yapılaşma koşullarını ihlal ettiler. CHP'Lİ BELEDİYEDE ORGANİZE İŞLER

Skandal bununla da bitmedi. Hukuksuz tüm işler, birbirlerini tanıyan ve akrabalık bağları olan CHP'li meclis üyeleri tarafından yapıldı. CHP Meclis Üyesi Harita Mühendisi Kemal Akgül arazi üzerine haritalanma yaparken, ağaçları projeye işlemedi.

CHP Meclis Üyesi olan mimar Fatih Dökmeci projeyi çizdi, Dökmeci'nin eşi ve aynı zamanda Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olan Başak Dökmeci projeyi onaylayarak kurula sundu. Safranbolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü binanın yapımı ve peyzajı devam ederken Karabük Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğüne iskanın onaylanması için müracaat etti. UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kurul kararında bodrum katın tamamı toprağa gömülü olması gerektiği belirtilirken, bu binanın bodrum katının 2 cephesi açıkta ve pencere yapılmış halde iken, kurul üyeleri projeyi görmeden onay verdi.

CHP Belediye Meclis Üyesi olan Feyza Gökçınar ve CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de kuzenine ait binaya 2023 yılının Mayıs ayında yapı kullanma izni vererek, binanın oturulabilir hale gelmesini sağladı.