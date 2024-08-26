CHP'li İBB kontrolünde ihanet! Vaniköy'deki kaçak villa skandalında yeni perde: “Basit Onarım Belgesi” üzerinden ağaç katliamı

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki kaçak villa skandalında yeni detaylar şoke etti. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ağaç katliamına göz yumduğu resmen belgelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, "Basit Onarım Belgesi" alan yapıdaki değişimi her hafta denetlemelerine rağmen kaçak yapıya müdahale etmedikleri tespit edildi.
Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaata İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin göz yumduğu belgelendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, "Basit Onarım Belgesi" alan yapıdaki değişimi her hafta denetlemelerine rağmen kaçak yapıya müdahale etmedikleri tespit edildi.
İBB'YE BASİT ONARIM İZNİ İÇİN BAŞVURU
Rus milyarder Boris Borisenko'nun, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin almamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden basit onarım izni için başvurduğu ortaya çıktı.