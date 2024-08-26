CHP'li İBB kontrolünde ihanet! Vaniköy'deki kaçak villa skandalında yeni perde: “Basit Onarım Belgesi” üzerinden ağaç katliamı

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki kaçak villa skandalında yeni detaylar şoke etti. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ağaç katliamına göz yumduğu resmen belgelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, "Basit Onarım Belgesi" alan yapıdaki değişimi her hafta denetlemelerine rağmen kaçak yapıya müdahale etmedikleri tespit edildi.