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İzmir Körfezi'ndeki toplu balık ölümleri için Bilim Kurulu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum talimat verdi

İzmir Körfezi’ndeki toplu balık ölümleri nedeniyle ortaya çıkan kötü koku kenti etkisi altına almış durumda. Vatandaşlar ne dışarıda yemek yiyebiliyor ne de evlerinde cam açabiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili bir toplantı düzenledi. Bakanlığın, İzmir Körfezi hakkında hazırladığı raporları dinledi, toplantı sonrası İzmir Körfezi Bilim Kurulu Heyeti’nin oluşturulması için talimat verdi.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 10:55 Güncelleme 01 Eylül 2024, 11:12
İzmir Körfezi’ndeki toplu balık ölümleri için Bilim Kurulu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum talimat verdi

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Alanında uzman bilim insanlarının katkı vereceği Bilim Kurulu ilk toplantısını bu hafta içinde İzmir'de yapacak. Toplantıya Bakan Kurum başkanlık edecek. Bakan Kurum ve Bilim Kurulu üyeleri balık ölümlerinin yaşandığı denizde de incelemelerde bulunacak.

KÖRFEZ'İN ACİL 'OKSİJENE' İHTİYACI VAR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alınmıştı.

Ayrıca, Bakanlığın Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı ile merkez ekipleri bölgeye gönderilmiş, Körfez'e deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılmıştı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmişti.

DETAYLI RAPOR
Milliyet'te yer alan habere göre, Bakan Kurum, bu incelemelerin sonuçlarına ilişkin Bakanlık yetkilileriyle toplantı yapıp İzmir Körfezi'nin son durumu hakkında bilgi aldı. Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, İzmir Körfezi'ndeki son incelemelerle ilgili raporların detaylı sunumunu yaptı.

Bakan Kurum, bu bilgiler ışığında acil yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılması talimatını verdi. Bu kapsamda, ilk etapta bilim insanları ve yetkililerle birlikte İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun oluşturulması kararı alındı.

ACİL EYLEM PLANI AÇIKLANACAK
Bilim Kurulu ilk toplantısını perşembe günü Bakan Kurum başkanlığında İzmir'de yapacak. Toplantıya ilgili kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcileri de davet edilecek.

Bu toplantıda İzmir Körfezi'ne acil 'nefes' sağlamak için yapılması gereken işlemleri içeren "Acil Eylem Planı"nın açıklanması bekleniyor. Bakan Kurum daha sonra Bilim Kurulu üyeleriyle Körfez'de de incelemelerde bulunacak.

Bakan Kurum'un, Bakanlığın İzmir Körfezi'nde yaptığı araştırmaların raporlarında yer alan detayları da kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

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İzmir Körfezi’ndeki toplu balık ölümleri için Bilim Kurulu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum talimat verdi
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