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Milli Uçak Gemisi'nin özellikleri neler? MUG ne zaman envantere girecek! İşte Mavi Vatan'ın yeni kalesi!

Savunma Sanayi’de her geçen gün daha da millileşen Türkiye, yeni bir projeyi hayata geçirmek için gün sayıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TCG Anadolu’dan daha büyük bir Milli Uçak Gemisi yapıldığını açıklamıştı. Milli Uçak Gemisi’nin ocak ayında başlayan tasarım çalışması tamamlandı. 285 metre uzunluğunda olan Milli Uçak Gemisi (MUG)’da iki pist olacak. İşte Milli Uçak Gemisi (MUG)’un özellikleri...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 09:29 Güncelleme 01 Eylül 2024, 09:44
Milli Uçak Gemisi’nin özellikleri neler? MUG ne zaman envantere girecek! İşte Mavi Vatan’ın yeni kalesi!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta katıldığı Aksaz Tersanesi Komutanlığı açılış töreninde "Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz" demişti.

Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Külliye'de düzenlenen programda da "TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi. Şimdi onun daha büyüğünün, yani uçak gemimizin şu anda hazırlıkları yapılıyor" ifadelerine yer vermişti.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından çalışmaları devam eden Milli Uçak Gemisi'nin özellikleri merak edildi.

Savunma sanayii alanında çağ atlayan, yerli ve milli üretim kapasitesiyle dünyaya parmak ısırtan Türkiye, şimdi de Mili Uçak Gemisi'nin (MUG) üretimi için çalışmalara hız verdi.

ANADOLU'NUN İKİ KATI
Tasarım aşaması tamamlanan ve tanıtımı şubat ayında yapılan MUG, insanlı ve insansız hava araçlarının iniş ve kalkışlarına uygun olacak. Şu anda güç aktarım sistemleri ve kritik parçaların imalatı için işbirliği imkânları araştırılan MUG, Türk donanmasının sınırlarını okyanuslara taşıyacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, MUG su altı hacmi ile donanmanın gözbebeği ilk İHA gemisi Anadolu'nun 2 katı hacme ulaşacak.

İKİ PİST BULUNACAK
285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde, 10 bin deniz mili menzile sahip olması planlanan MUG, 46 km hıza ulaşabilecek.

MUG'da bir kısa, bir de uzun pist bulunacak.

Kısa pist İHA ve SİHA'lar tarafından kullanılacak.

Uzun pist ise Hürjet'in donanma versiyonu ile KAAN, KIZILELMA'nın iniş kalkışına tahsis edilecek.

MUG'un tasarımında, hava araçlarının kendi motor güçleri ile rampadan kalkışını sağlayan model tercih edildi. İngiliz ve Rus uçak gemilerinde yıllardır kullanılan bu sistemler ülkelerin milli savunma önceliklerine göre ve harekât kabiliyeti gözetilerek belirleniyor.

İnsanlı ve insansız uçaklar özel yapım eğimli pistten kalkış yaptıktan sonra, inişte ise kancalı durdurma sisteminden yararlanacak.

SAVUNMA DEVLERİ DEVREDE
Tersane komutanlığı'nda bulunan Dizayn Proje Ofisi'nin geliştirdiği ve tanıtımını 6 ay önce yaptığı MUG'da, TUSAŞ, Baykar, Roketsan, Aselsan tarafından geliştirilen tamamen yerli savunma sistemleri ve milli platformlar uygulanacak.

Milli Uçak Gemisi'nde insansız hava araçları, insanlı uçaklar ve helikopterlerle birlikte 50 hava aracının taşınması hedefleniyor.

Milli Dikey Atım Sistemi'yle donatılacak olan uçak gemisinden, Hisar hava savunma füzeleri ile Çakır seyir füzeleri atılabilecek.

1- Uzun pistten KAAN ve TB3 kalkacak.

2- HÜRJET de uçak gemisine konuşlanacak.

3- Kısa pistten İHA-SİHA'lar kalkacak.

4- Uçaklar, inişte kancalı sistemle duracak.

5- Gemide 35-40 adet hava aracı olacak.

YERLİ UÇAK GEMİSİ 285 METRE UZUNLUĞUNDA
Uzunluk: 285 metre
Genişlik: 72 metre
Draft: 10.1 metre
Deplasman: 60.000 ton
Hız: 25 knot
Ana Tahrik: COGAG, 4 adet gaz türbin makine Aralarında organik bir bağ bulunmasa da "Yerli Uçak Gemisi Projesi" Hindistan'ın İlk yerli uçak gemisi INS Vikrant (IAC-1) ile benzerlik gösteriyor.

Hindistan'ın yakın zamanda tamamlayarak envantere kattığı, ancak hâlâ uçak testlerinin sürdüğü yerli uçak gemisi INS Vikrant 262 metre uzunluk, 62 metre genişliğe sahip. 45 bin ton deplasmana sahip gemi, 30 knot (56 km/s) hız yapabiliyor.

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