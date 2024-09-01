Milli Uçak Gemisi’nin özellikleri neler? MUG ne zaman envantere girecek! İşte Mavi Vatan’ın yeni kalesi!

Uzun pist ise Hürjet'in donanma versiyonu ile KAAN, KIZILELMA'nın iniş kalkışına tahsis edilecek.
MUG'un tasarımında, hava araçlarının kendi motor güçleri ile rampadan kalkışını sağlayan model tercih edildi. İngiliz ve Rus uçak gemilerinde yıllardır kullanılan bu sistemler ülkelerin milli savunma önceliklerine göre ve harekât kabiliyeti gözetilerek belirleniyor.
İnsanlı ve insansız uçaklar özel yapım eğimli pistten kalkış yaptıktan sonra, inişte ise kancalı durdurma sisteminden yararlanacak.
SAVUNMA DEVLERİ DEVREDE
Tersane komutanlığı'nda bulunan Dizayn Proje Ofisi'nin geliştirdiği ve tanıtımını 6 ay önce yaptığı MUG'da, TUSAŞ, Baykar, Roketsan, Aselsan tarafından geliştirilen tamamen yerli savunma sistemleri ve milli platformlar uygulanacak.
Milli Uçak Gemisi'nde insansız hava araçları, insanlı uçaklar ve helikopterlerle birlikte 50 hava aracının taşınması hedefleniyor.
Milli Dikey Atım Sistemi'yle donatılacak olan uçak gemisinden, Hisar hava savunma füzeleri ile Çakır seyir füzeleri atılabilecek.
1- Uzun pistten KAAN ve TB3 kalkacak.
2- HÜRJET de uçak gemisine konuşlanacak.
3- Kısa pistten İHA-SİHA'lar kalkacak.
4- Uçaklar, inişte kancalı sistemle duracak.
5- Gemide 35-40 adet hava aracı olacak.
YERLİ UÇAK GEMİSİ 285 METRE UZUNLUĞUNDA
Uzunluk: 285 metre
Genişlik: 72 metre
Draft: 10.1 metre
Deplasman: 60.000 ton
Hız: 25 knot
Ana Tahrik: COGAG, 4 adet gaz türbin makine Aralarında organik bir bağ bulunmasa da "Yerli Uçak Gemisi Projesi" Hindistan'ın İlk yerli uçak gemisi INS Vikrant (IAC-1) ile benzerlik gösteriyor.
Hindistan'ın yakın zamanda tamamlayarak envantere kattığı, ancak hâlâ uçak testlerinin sürdüğü yerli uçak gemisi INS Vikrant 262 metre uzunluk, 62 metre genişliğe sahip. 45 bin ton deplasmana sahip gemi, 30 knot (56 km/s) hız yapabiliyor.