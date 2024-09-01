Milli Uçak Gemisi’nin özellikleri neler? MUG ne zaman envantere girecek! İşte Mavi Vatan’ın yeni kalesi!

Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Külliye'de düzenlenen programda da "TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi. Şimdi onun daha büyüğünün, yani uçak gemimizin şu anda hazırlıkları yapılıyor" ifadelerine yer vermişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , geçtiğimiz hafta katıldığı Aksaz Tersanesi Komutanlığı açılış töreninde "Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz" demişti.

Savunma sanayii alanında çağ atlayan, yerli ve milli üretim kapasitesiyle dünyaya parmak ısırtan Türkiye, şimdi de Mili Uçak Gemisi'nin (MUG) üretimi için çalışmalara hız verdi.

ANADOLU'NUN İKİ KATI

Tasarım aşaması tamamlanan ve tanıtımı şubat ayında yapılan MUG, insanlı ve insansız hava araçlarının iniş ve kalkışlarına uygun olacak. Şu anda güç aktarım sistemleri ve kritik parçaların imalatı için işbirliği imkânları araştırılan MUG, Türk donanmasının sınırlarını okyanuslara taşıyacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, MUG su altı hacmi ile donanmanın gözbebeği ilk İHA gemisi Anadolu'nun 2 katı hacme ulaşacak.