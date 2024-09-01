Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Rixos Tersane İstanbul Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İstanbul'un önemli merkezlerinin kalbinde konumlanan otelimiz konforu, gastronomiyi tarihi ve sanatı buluşturan özelliği ile İstanbul'da ciddi bir ihtiyacı karşılayacaktır. Sadece konaklama değil kültürel etkinlikler noktasında da Rixos Tersane İstanbul'un adından söz ettireceği anlaşılıyor.

Ülkemiz için çalışan herkesi destekledik. Sermayenin renklere ayrıldığı sadece belli çevrelerin devletten destek bulduğu hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında imtiyazların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik.

'İŞ DÜNYAMIZA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bizim için yerli-yabancı yatırımcı yoktur. Türk ekonomisine katma değer üreten yatırımcı vardır. Bundan sonra iş dünyamıza destek vermeye devam edeceğiz. Turizm birçok sektörü besleyen, destekleyen, zincirleme katma değer üreten, yüksek istihdam oluşturan alanların başında geliyor.

'TURİZMİ STRATEJİK ALAN GÖRDÜK'

Sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, doğa sporları gibi geniş bir yelpazede ciddi imkanlara sahibiz. Ancak yıllarca bu imkanları değerlendiremedik. Turizm dendiğinde bir dönem ülkemizde sadece deniz, kum, plaj, güneş anlaşıldı. Ama buna rağmen her biri tabiat harikası sahillerimizle ilgili gereken çalışmalar yapılmadı. Kültürel mirasımız kaderine terk edilmiş durumdaydı. Selçuklu ve Osmanlı mirası eserler birkaç istisna dışında turistik değer olarak bile görülmüyordu. 2002'den itibaren bu yanlış gidişi değiştirmeye karar verdik. Turizmi stratejik bir alan gördük.

Sadece sahil turizmini değil, tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi kritik alanlarda da vizyoner çalışmalar yürüttük.

'TURİZM GELİRLERİMİZİ 56 MİLYAR DOLAR SINIRINA GETİRDİK'

Son 22 yılda her yerde olduğu gibi turizm sektöründe de rekordan rekora koştuk. Bunu sadece biz değil rakamlar da söylüyor. 2002 yılında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 13 milyon iken, 2023 sonunda bu sayı 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Turizm gelirlerimizi 56 milyar dolar sınırına getirdik.



YIL SONU TURİZM GELİRİ HEDEFİ HAKKINDA

2024 yıl sonu için 60 milyar dolar turizm geliri 60 milyon turist sayısı hedefimizi koruyoruz. Bu hedeflerimizi de yakalayacağız. Turizm sektörünün son 22 yılda gerçekleştirdiği bu tarihi sıçramada birçok faktörün katkısı vardır. Ulaştırma yatırımlarımızın, turizmimizin gelişimine katkısı oldu. Dünyada konforlu ulaşılan ülkelerin başında Türkiye geliyor.

'İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI OLDU'

İGA dünyanın en iyi havalimanı olmasının yanı sıra günlük 1500'ü aşan uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.