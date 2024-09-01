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KPSS Ön Lisans zor muydu, kolay mıydı? KPSS Ön Lisans soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM sonuç tarihi...

Kamu personeli olma hayali kuran 1 milyon 205 bin 899 ön lisans mezunu, 1 Eylül Pazar günü düzenlenen 2024-KPSS Ön Lisans sınavında ter döktü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek sınavda adaylara, bilgilerini sergilemeleri için 130 dakika süre tanındı. Sınavın hemen ardından adayları, "KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" sorusunun cevabı da ilgilendiriyor.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 11:42 Güncelleme 01 Eylül 2024, 11:42
KPSS Ön Lisans zor muydu, kolay mıydı? KPSS Ön Lisans soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM sonuç tarihi...

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2024 KPSS Ön Lisans sınavı, 1 milyon 205 bin 899 adayın katılımıyla 1 Eylül Pazar günü gerçekleşti. 81 ilde ve Lefkoşa'da saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, genel yetenek ve genel kültür alanlarından oluşan 120 soruyu cevaplamak için 130 dakika ter döktü.

KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) soru ve cevaplarının 1 Eylül Pazar günü yapılacak sınav sonrası erişime açılması bekleniyor. ÖSYM tarafından genellikle sınav soru ve cevapları, sınavın yapıldığı gün akşam saatlerine doğru yayımlanıyor.



Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.



KPSS Ön Lisans soru ve cevapları yayınlandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.



KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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