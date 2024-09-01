KPSS Ön Lisans zor muydu, kolay mıydı? KPSS Ön Lisans soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM sonuç tarihi...

2024 KPSS Ön Lisans sınavı, 1 milyon 205 bin 899 adayın katılımıyla 1 Eylül Pazar günü gerçekleşti. 81 ilde ve Lefkoşa'da saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, genel yetenek ve genel kültür alanlarından oluşan 120 soruyu cevaplamak için 130 dakika ter döktü.
KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) soru ve cevaplarının 1 Eylül Pazar günü yapılacak sınav sonrası erişime açılması bekleniyor. ÖSYM tarafından genellikle sınav soru ve cevapları, sınavın yapıldığı gün akşam saatlerine doğru yayımlanıyor.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.