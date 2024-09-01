Netflix yine haddini aştı: Adaya barış getiren Türk askerini sivil katliamıyla suçlayan skandal Rum dizisini yayınlayacak!

Dünya çapında 200 milyona yakın abonesi bulunan ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix, Türkiye'nin kırmızı çizgileri olarak görülen konularda hamleler yapmaya devam ediyor.

Öne çıkardığı yapımlarda zaman zaman Türkiye'nin hassasiyetlerini yok sayan Netflix yine bir skandala imza attı. Rum tezleri üzerinden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı 'nı çarpıtarak anlatan 'Famagusta' (Mağusa) isimli dizi, 20 Eylül'den itibaren Netflix'te yayınlanacak.

Türk askerine 'sivil halka ateş açan işgalci güçler' iftirası atıldı



HER SANİYESİ İFTİRA

Netflix, Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci gösteren Rum yapımı 'Famagusta' adlı diziyi yayınlamaya hazırlanıyor. Rum tezlerinden yola çıkılarak hazırlanan yapımda Türk askerine 'sivil halka ateş açan işgalci güçler' iftirası atıldığı gibi Kıbrıslı Türkler'e yapılan katliamlardan hiç bahsedilmiyor.

Başrollerinde Giannis Bezos, Koralia Karanti ve Christos Loulis adlı oyuncuların yer aldığı kara propaganda dizisinin 20 Eylül'den itibaren izlenebileceği duyurusunu yapan platforma başta Kıbrıslı Türkler olmak üzere çok sayıda tepki geldi.