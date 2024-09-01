SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Netflix yine haddini aştı: Adaya barış getiren Türk askerini sivil katliamıyla suçlayan skandal Rum dizisini yayınlayacak!

Rum yönetmenin çektiği ve Rum oyuncuların oynadığı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı anlatan Netflix dizisi Famagusta’da (Magosa) Türk askeri sivilleri katlediyormuş gibi gösteriliyor. Dizi Türk askerini gerçek olmayan görüntülerle yerden yere vuruyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 06:59 Güncelleme 01 Eylül 2024, 07:10
Netflix yine haddini aştı: Adaya barış getiren Türk askerini sivil katliamıyla suçlayan skandal Rum dizisini yayınlayacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Öne çıkardığı yapımlarda zaman zaman Türkiye'nin hassasiyetlerini yok sayan Netflix yine bir skandala imza attı. Rum tezleri üzerinden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtarak anlatan 'Famagusta' (Mağusa) isimli dizi, 20 Eylül'den itibaren Netflix'te yayınlanacak.

Dünya çapında 200 milyona yakın abonesi bulunan ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix, Türkiye'nin kırmızı çizgileri olarak görülen konularda hamleler yapmaya devam ediyor.

Türk askerine 'sivil halka ateş açan işgalci güçler' iftirası atıldıTürk askerine 'sivil halka ateş açan işgalci güçler' iftirası atıldı

HER SANİYESİ İFTİRA
Netflix, Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci gösteren Rum yapımı 'Famagusta' adlı diziyi yayınlamaya hazırlanıyor. Rum tezlerinden yola çıkılarak hazırlanan yapımda Türk askerine 'sivil halka ateş açan işgalci güçler' iftirası atıldığı gibi Kıbrıslı Türkler'e yapılan katliamlardan hiç bahsedilmiyor.

Başrollerinde Giannis Bezos, Koralia Karanti ve Christos Loulis adlı oyuncuların yer aldığı kara propaganda dizisinin 20 Eylül'den itibaren izlenebileceği duyurusunu yapan platforma başta Kıbrıslı Türkler olmak üzere çok sayıda tepki geldi.

Kanlı Noel'de barbarca ve vahşice Kıbrıs Türkü katledilmiştiKanlı Noel'de barbarca ve vahşice Kıbrıs Türkü katledilmişti

GERÇEK KATLİAMCI SİZSİNİZ
Kıbrıs tarihine "Kanlı Noel" olarak geçen 20 Aralık 1963'te Rum saldırıları başlamıştı.

Kıbrıs Türklerine yönelik planlı ve vahşice saldırılar başlatılmıştıKıbrıs Türklerine yönelik planlı ve vahşice saldırılar başlatılmıştı

24 Aralık 1963 gecesi Rum Örgüt EOKA tarafından Türk subaylarının evlerine saldırılmış ve Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet ve 3 oğlu Murat, Kutsi ve kundaktaki Hakan saklandıkları banyoda kurşunlanarak şehit edilmiştir.

Netflix skandallara imza atmaya devam ediyorNetflix skandallara imza atmaya devam ediyor

NETFLIX'İN İLK SKANDALI DEĞİL
- 2016 yapımı ABD dizisi 'Designated Survivor' dizisinde FETÖ lideri Fethullah Gülen karakteri ve bu karakteri aklama çabası dikkatlerden kaçmadı. Dizide, 15 Temmuz'un sorumlusu FETÖ değil algısı yaratılmak istendi.

- 2018 yapımı '13Commandments' adlı yapım bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor. Katilin Türk olduğunu vurgulamak içinse, duvara asılmış Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına yer verildi.

Netflix’ten yeni PKK propagandası! 3 Cisim Probleminde 3 Body Problem PKK/YPG’yi temsil eden Leyla Ariç’i BM’ye soktularNetflix’ten yeni PKK propagandası! 3 Cisim Probleminde 3 Body Problem PKK/YPG’yi temsil eden Leyla Ariç’i BM’ye soktular
Netflix'ten yeni PKK propagandası! 3 Cisim Problemi'nde (3 Body Problem) PKK/YPG'yi temsil eden Leyla Ariç'i BM'ye soktular

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Netflix yine haddini aştı: Adaya barış getiren Türk askerini sivil katliamıyla suçlayan skandal Rum dizisini yayınlayacak!
Kayıp Narin Güran olayında flaş gelişme! Gözaltına alınan amcasının aracındaki kıyafetle DNA’sı uyuştu
Yeni maaşa yeni promosyon I Emeklilerin ödemeleri arttı! Bankalar promosyon miktarlarını yükseltti: Şartlara dikkat
Başkan Erdoğan Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
HAVA DURUMU I Sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına alacak: AFAD’tan turuncu ve sarı alarm!
Okan Buruk’tan Icardi açıklaması! Adana Demirspor’da sakatlık yaşayan Mauro Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı’nda önemli açıklamalar! Ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık
Aslan demir büktü! Galatasaray Süper Lig’de Adana Demirspor’u 5-1 yendi
CIA kime ne mesaj veriyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan dikkat çeken ’Kapadokya’ paylaşımı | FETÖ’nün darbe şifresiydi
’Dilruba’ tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! X provokatörü ’Oğuzhan Atsız’ tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan tarihi çıkış: AB - Şanghay arasında tercih yapmıyoruz | Türk donanması çok farklı bir lige çıkacak
TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz | Özrü kabahatinden büyük!
Külliye’de önemli kabul: Başkan Erdoğan olimpiyatlarda başarılı olan sporcular ile keskin nişancıları ağırladı
Özgür Özel, milli iradeyi hedef alan Dilruba Kayserilioğlu’nu alkışlattı | AK Parti’den sert tepki
Fenerbahçe’de ayrılık vakti! Cengiz Ünder için dev rakam
SON DAKİKA