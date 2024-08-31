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Başkan Erdoğan'dan tarihi çıkış: AB - Şanghay arasında tercih yapmıyoruz | Türk donanması çok farklı bir lige çıkacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Türk dış politikasını Ankara eksenli şekillendirdiklerine dikkat çekerek "Doğuyla ilişkilerimizi güçlendirirken, Batı ile köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız." dedi. Kazan-kazan anlayışıyla hareket edildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği'yle Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz" ifadelerini kullandı. Erdoğan CHP'li Namık Tan'ın "Mavi Vatan masaldır" sözlerine de tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 15:55 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 17:14
Başkan Erdoğan’dan tarihi çıkış: AB - Şanghay arasında tercih yapmıyoruz | Türk donanması çok farklı bir lige çıkacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, törende olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Erdoğan, Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.Başkan Erdoğan, Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Dün Kara Harp Okulu'nda cami açılışı ve diploma törenine katıldığını ve okul birinciliğini bir kız öğrencinin aldığını kaydeden Erdoğan, Deniz Harp Okulu'nun birincisinin de bir kız öğrenci olduğunu söyledi.

Erdoğan, bugün Hava Hap Okulu mezuniyet törenine de katılacağını ve birinciliği yine bir kız öğrencinin alacağını belirterek, "Bu herhangi bir tesadüf değil, kızlarımızın gerçekten harp okullarımıza olan ilgi ve alakası, bunun neticesinde çalışmaları ve verdikleri mücadele, bu mücadeleyle de hamdolsun kara, hava, deniz buralardaki alınan netice." diye konuştu.

Dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değerli misafirleriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını anımsatan Erdoğan, "Dünyanın farklı köşelerinde kahraman ordumuzu ve milletimizi temsilen görev yapan Mehmetçiklerimizin yürek tellerimizi titreten, milletçe hepimizin göğsünü kabartan mesajlarını dinledik." ifadesini kullandı.

427 ASLAN PARÇASI GÖREVE BAŞLIYOR
Başkan Erdoğan, bugün bahriyelilerin mezuniyet sevincine iştirak ettiklerini vurgulayarak, "Bugün 410'u Türk ve 17'si misafir olmak üzere toplam 427 aslan parçasını Deniz Harp Okulumuzdan mezun ediyoruz. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, alınlarınızdan öpüyor, yeni görev yerlerinizde Rabb'imden üstün başarılar niyaz ediyorum. Öncelikle fedakarlıkları, özverili çabaları ve destekleriyle bu mutlu günü yaşamanıza vesile olan ailelerinizi kutluyorum. Sizlerin güzide birer harbiyeli olarak yetişmenizi sağlayan hocalarınıza ve komutanlarınıza ayrıca teşekkür ediyor, kendilerine şahsım, milletim adına takdirlerimi iletiyorum. Misafir teğmenlerimize de ülkelerinde muvaffakiyetler temenni ediyorum. Türkiye'nin fahri elçisi olarak gördüğümüz bu kardeşlerimizle kurduğumuz gönül köprülerini inşallah daha nice yıllar boyunca devam ettireceğiz. Onların da sizlerle, milletimizle ve ülkemizle tesis ettikleri ilişkileri her daim muhafaza edecekleri inancındayım." diye konuştu.

''O AK ÜNİFORMAYI HİÇBİR LEKE BULAŞTIRMADAN ŞANLA, ŞEREFLE TAŞIYACAKSINIZ''
Konuşmasında mezunlara da seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"251 yıldır iftihar vesilemiz olan köklü bir kurumun mensubu olmaktan ne kadar kıvanç duysanız azdır. Bahriyeli olmanın, böyle güzide bir eğitim kurumunda eğitim görmenin aynı zamanda ciddi sorumlulukları da beraberinde getirdiğini unutmayınız. Askerlik mesleğinin çeşitli kademelerinde hizmet ederken bu çatı altında kazandığınız bilgi, disiplin ve değerler sizin her zaman rehberiniz olacaktır. Vatanımıza, milletimize, devletimize karşı görevlerinizi en güzel şekilde yerine getireceksiniz. Gerekirse bu uğurda tıpkı kahraman ecdadımız gibi şairin ifadesiyle anadan, yardan, serden geçecek, korkusuzca şehadete yürüyeceksiniz.

Türkiye'yi yüceltmek, mavi vatandaki hak ve hukukumuzu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaksınız. Üzerinizdeki o ak üniformayı hiçbir leke bulaştırmadan şanla, şerefle ömür boyu taşıyacaksınız. Ben bu kararlılığı, bu yiğitliği ve inanmışlığı şu an karşımdaki tabloda görüyorum. Ne diyor İstiklal Marşımızda? 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' Sizlerin mücadelesiyle, sizlerin fedakarlıklarıyla hiçbir güç aziz milletimizi vatanından kopartamayacak."

Başkan Erdoğan, Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda ʺMilli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreniʺne katıldı. Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul, programda hazır bulundu.Başkan Erdoğan, Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda ʺMilli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreniʺne katıldı. Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul, programda hazır bulundu.

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