Türkiye ile Suriye arasında yeni dönem! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler değerlendirdi: Çözülmeyecek bir sorun yok

IRAK İLE ORTAK OPERASYON OLABİLİR Mİ?

Irak hükümeti, terör örgütüne karşı son zamanlarda çok ciddi bir duruş sergiledi. PKK'ya artık Irak'ta yer olmadığı çok net bir şekilde ortaya kondu.

İmzalanan ortak mutabakatın önemine dikkati çeken Milli Savunma Bakanı Güler Ortak Koordinasyon Merkezi'nin Bağdat'ta kurulacağını hatırlatarak, "Orada hem Iraklı bir general, hem de bizim bir generalimiz olacak" dedi. Operasyon olup olmayacağına ilişkin ise Yaşar Güler şu ifadeleri kullandı:-

"Bu iki general yapılacak faaliyetlerle ilgili sürekli birlikte ve koordineli olarak çalışacaklar.Bu faaliyetler arasında ortak operasyon olup olmayacağı konusuna ise, daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenerek karar verilecek."

Başika'daki askeri üs ile ilgili olarka ise Yaşar Güler şunları söyledi:

"Başika'yı ortak eğitim merkezine dönüştürüyoruz. Burada Irak kuvvetlerine vereceğimiz eğitim desteği ile Irak'ın daha eğitimli, daha başarılı birliklere sahip olmasına yardımcı olacağımız için memnuniyet duyuyoruz. Birlikte çalışacağız."