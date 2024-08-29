Kerkük'te neler oldu? Zamanlaması manidar... Dışişleri'nden "SİHA" açıklaması: Terörle mücadelede kararlılığımız tam!

Irak makamlarından yapılan resmi açıklamada da SİHA'mızın düşürüldüğü doğrulanırken olaya ilişkin araştırma başlatıldığı duyuruldu.

Irak'ta SİHA'mız düşürüldü

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük'te yaşanan olaya ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır. Bugünkü olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır" denildi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelede kararlılığın tam olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Kerkük'te yaşanan hadiseyle ilgili açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılmıştı. Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır.