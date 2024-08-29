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Kerkük'te neler oldu? Zamanlaması manidar... Dışişleri'nden "SİHA" açıklaması: Terörle mücadelede kararlılığımız tam!

Türkiye'ye ait Aksungur silahlı insansız hava aracı, Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında düşürüldü. Irak olayı doğrularken araştırma başlatıldığını duyurdu. Türkiye'den yapılan açıklamada terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. Son dönemde atılan adımları sıralayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. " dedi. Yaşanan olayın zamanlaması manidar bulundu. Öyle ki Türkiye ve Irak arasında terör örgütü PKK'ya karşı işbirliği için imzalar atılırken bugün de İstanbul'da önemli bir toplantı gerçekleştiriliyordu... İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 19:14 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 20:23
Kerkük’te neler oldu? Zamanlaması manidar... Dışişleri’nden SİHA açıklaması: Terörle mücadelede kararlılığımız tam!

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Türkiye'ye ait Aksungur silahlı insansız hava aracı, Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında düşürüldü.

IRAK DOĞRULADI
Irak Hava Savunma Gücü Komutan Yardımcısı Abdülselam Hammud SİHA'yı "Hava savunma komutanımızın emriyle düşürdük" dedi.

Irak makamlarından yapılan resmi açıklamada da SİHA'mızın düşürüldüğü doğrulanırken olaya ilişkin araştırma başlatıldığı duyuruldu.

Kerkük'te neler oldu?

Irak'ta SİHA'mız düşürüldüIrak'ta SİHA'mız düşürüldü

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük'te yaşanan olaya ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır. Bugünkü olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır" denildi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelede kararlılığın tam olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Kerkük'te yaşanan hadiseyle ilgili açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılmıştı. Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır.

Irak'ta SİHA'mız düşürüldüIrak'ta SİHA'mız düşürüldü

"TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ"
Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır.

Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı'nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir.

PKK'YA KARŞI ATILAN ADIMLAR HATIRLATILDI
Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır. Son dönemde PKK'nın Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi ve 15 Ağustos tarihinde Ankara'da imzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı" bu yaklaşımın ürünleridir.

Sözkonusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır."

ZAMANLAMASI MANİDAR!
Öte yandan yaşanan olayın zamanlaması manidar bulundu.

Öyle ki Türkiye bölgede terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştırdı. Başkan Erdoğan'ın nisan ayında gerçekleştirdiği Bağdat ziyareti sonrası PKK Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan edildi. 15 Ağustos tarihinde ise Ankara'da "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı" imzalandı. Yaşanan gelişmeler terör örgütü PKK'yı son derece rahatsız etti. Örgütün büyükbaşları rahatsızlıklarını saklandıkları inlerinden dillendirdi.

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İSTANBUL'DAKİ ZİRVE
Olayın yaşandığı esnada İstanbul'da Irak ile Türkiye arasında kritik bir temas yaşanıyordu. Dünya ticaretinde dengeleri değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türkiye-Irak-Birleşik Arap Emirlikleri-Katar 1. Bakanlar Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.

SABOTAJ MI?
PKK'ya karşı atılan adımlar, ekonomi ve ulaşım alanında gerçekleştirilen işbirlikleri düşünülünce Irak'ta yaşanan hadise sürece yönelik bir sabotaj mı sorusunu da beraberinde getirdi.

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