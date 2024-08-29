Kerkük'te neler oldu? Zamanlaması manidar... Dışişleri'nden "SİHA" açıklaması: Terörle mücadelede kararlılığımız tam!

PKK'YA KARŞI ATILAN ADIMLAR HATIRLATILDI
Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır. Son dönemde PKK'nın Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi ve 15 Ağustos tarihinde Ankara'da imzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı" bu yaklaşımın ürünleridir.
Sözkonusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır."
ZAMANLAMASI MANİDAR!
Öte yandan yaşanan olayın zamanlaması manidar bulundu.
Öyle ki Türkiye bölgede terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştırdı. Başkan Erdoğan'ın nisan ayında gerçekleştirdiği Bağdat ziyareti sonrası PKK Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan edildi. 15 Ağustos tarihinde ise Ankara'da "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı" imzalandı. Yaşanan gelişmeler terör örgütü PKK'yı son derece rahatsız etti. Örgütün büyükbaşları rahatsızlıklarını saklandıkları inlerinden dillendirdi.
İSTANBUL'DAKİ ZİRVE
Olayın yaşandığı esnada İstanbul'da Irak ile Türkiye arasında kritik bir temas yaşanıyordu. Dünya ticaretinde dengeleri değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türkiye-Irak-Birleşik Arap Emirlikleri-Katar 1. Bakanlar Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.
SABOTAJ MI?
PKK'ya karşı atılan adımlar, ekonomi ve ulaşım alanında gerçekleştirilen işbirlikleri düşünülünce Irak'ta yaşanan hadise sürece yönelik bir sabotaj mı sorusunu da beraberinde getirdi.