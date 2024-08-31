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Narin Güran'ın bulunmasını kim istemiyor? Aile çapraz sorguya alındı! Toprak altına dahi bakılıyor

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Olayla ilgili soruşturmada küçük kızın ağabeyi Enes Güran, kolundaki ısırık ve çelişkili ifadeleri sebebiyle gözaltına alınmıştı. Adli tıp incelemesinde Güran'ın kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edildi. Narin'in annesinin, babasının amcası ve kuzenlerinin çapraz sorguya alındığı öğrenildi. Öte yandan Sabah Gazetesi'nden Melih Altınok, Narin'in abisinin gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada çıkan haberlere yönelik bir değerlendirmede bulundu.

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 07:03 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 07:10
Narin Güran’ın bulunmasını kim istemiyor? Aile çapraz sorguya alındı! Toprak altına dahi bakılıyor

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Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.

Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

Narin Güran.Narin Güran.

İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çalışmalara jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

Narin'in son görüntüleri.Narin'in son görüntüleri.

BULUNAN TERLİKLER NARİN'E AİT DEĞİL
Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi Enes G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince Enes G. serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Savcısı, anne Yüksel ve baba Arif Güran'ın da aralarında olduğu tüm aile fertleri ile amcalar ve kuzenleri yeniden ifadeye alınması için kolluk kuvvetlerine talimat verdi.

Narin Güran.Narin Güran.

ÇAPRAZ SORGUYA ALINDILAR
Aile fertlerini çapraz sorguya alındı. Anne Yüksel ve baba Arif Günay ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, amca, kuzen, ve akrabaların ifade işlemlerinin jandarmada ettiği öğrenildi.

Jandarma ve poli Narin'in kaçırılma olasılığını da değerlendiriyor.

Narin'in köyünün çevresindeki kuşku yaratan yerler tekrar tekrar aranırken, kötü bir ihtimal gerçeğiyle de toprak kazıları da yapılıyor.

İKİ ÜÇ LİKE ALACAĞIZ DİYE...
Öte yandan Sabah Gazetesi'nden Melih Altınok, Narin'in abisinin gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada çıkan haberlere yönelik bir değerlendirmede bulundu.

Altınok, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medyanın da geleneksel basının da gündemi Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran.

Soruşturmayla ilgili polisin ulaştığı her detay anında sosyal medyaya düşüyor. Son olarak küçük kızın ağabeyinin kolunda ısırık izi tespit edildiği iddiası ortaya atıldı. Bu tartışma üzerine "Mesele aile içinde" yorumları bile yapıldı. Ne var ki dün gazetelerde yer alan haberlerde, yargısız infaz edilen ağabeyin Diyarbakır'dan İstanbul'a getirildiği, işlemlerinin ardından tekrar Diyarbakır'a götürülen E.G.'nin gözaltı süresinin uzatıldığı ve Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre ısırık izinin Narin'e ait çıkmadığı anlatılıyordu. Ailenin bir akrabası, E.G.'nin kolundaki ısırıklar için, "Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor" diyor. Nefretle beslenen trollerin, medyanın etini çiğnediği ailenin içinde bulunduğu hâli siz düşünün. Bir hukuk devletinde, biraz reyting, iki üç de like alacağız diye insanların onurlarıyla, namuslarıyla oynamanın, hayatlarını kaydırmanın bedeli olması gerekmez mi?

Narin'in ailesinin evi.Narin'in ailesinin evi.

YILDA 10 BİN, GÜNDE 32 ÇOCUK
Kayıp çocuklarla ilgili istatistiklere baktım. Sorun büyük, öyle ki 25 Mayıs "Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü" ilan edilmiş. Verilere göre Avrupa Birliği ülkelerinde her yıl kaybolan çocuk sayısı 250 bin. Bu sayı dünya genelinde 3 milyona çıkıyor. Her iki dakikada bir çocuk kayboluyor diyebiliriz. Türkiye'de ise yılda ortalama 10 bin, günde ise 32 çocuk kayboluyor. Kayıp çocukların kaçının bir daha bulunamadığıyla ilgili sağlıklı verilere ulaşamadığım için paylaşmıyorum. Peki, ne oldu da Narin kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı? Aslında dikkat çeken küçük kızın kendisi değil, kullanışlı profili. Diyarbakırlı, muhtemelen Kürt olması mesela. Ya da emekli gazetesinin ilk günden itibaren haberlerinde kullandığı gibi "Kuran kursuna giderken kaybolan bir kız" olması. Asker, polis, itfaiyeci, vatandaş herkes Narin'i bulmak için dişini tırnağına takmışken, mesailer kaldırılmışken, kamuoyu "Kürt diye aramıyorlar", "Kuran kursuna giderken kayboldu diye olayın üstünü kapatıyorlar", "Sapık katili koruyorlar", "Bu bölge hep böyle" türünden iğrençliklerle zehirleniyor. Eğer ima edildiği gibi Narin'in bulunmasını istemeyen yaratıklar varsa emin olun bunlardan başkası değildir.

Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? O bölge ilk kez görüntülendiSon dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? O bölge ilk kez görüntülendi
Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? O bölge ilk kez görüntülendi

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