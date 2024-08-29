Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Ağabeyi neden kendisini ısırdı? Telefon detayı! Amcadan çarpıcı açıklama

Narin Güran'ın annesi.
BAKAN TUNÇ: 1 KİŞİ GÖZALTINDA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır" dedi.
GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ AĞABEY ÇIKTI
Gözaltına alınan şüphelinin ağabeyi Enes Güran olduğu öğrenildi. Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen Enes G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği, incelemeden sonra tekrar Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.
Yapılan inceleme sonucunda Adli Tıp kaynakları, Isırık izlerinden birinin şüpheliye ait olduğunu diğerinin ise Narin'e ait olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.
Narin’in babası Arif Güran’in amcası Ali Rıza Güran
TELEFON MUAMMASI
Enes G'nin olaydan sonra telefonun kırıldığı iddia edildi. Bu durum üzerine şüphe okları Narin ağabeyi üzerinde yoğunlaştı. Narin'in babası Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Arif Güran, Enes G hakkında "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil. Çocuğu tekrar Diyarbakır'a getirmişler ama yine gözaltına alınmış" dedi.
'TELEFONU YERE ÇARPTIĞI ZAMAN BENİM YANIMDAYDI'
Narin'in amcası Erhan Güran ise E.G.'nin kolundaki ısırık izine ait sonuçların gelinceye kadar gözaltı süresinin uzatıldığını belirterek, "Yeğenim E.G., telefonu yere çarptığı zaman benim yanımdaydı. E.G.'nin kriminal sonucu gelmediği için cuma gününe kadar gözaltı süresi uzatılmıştır. Sonuçlandığı zaman gerekli bilgiler verilecektir. İz, ısırık izidir. Isırık izi İstanbul'a gönderildi. Çocuk şu anda Diyarbakır'da ve gözaltında tutuluyor" diye konuştu.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ise "Elimizde deliller var. Kısa süre içerisinde Narin'i bulacağız" dedi.
BABADAN AÇIKLAMA: UMUTLUYUZ
Narin Güran'ın babası Arif Güran da Yıldızım'ın sözleri üzerine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Arif Güran, "Paşamızın sarf ettiği bu sözler bizi daha da umutlandırdı. Bizi daha da dinç etti. Umudumuz daha fazla oldu. Paşamızın emeği çok, Allah ondan razı olsun, bizim ona sevgimiz, saygımız fazladır. Sürecin ilk gününden beri paşamız takip ediyor. Her şey onun gözetiminin altında.
İlk gün bana dedi ki; 'Arif senin kızını bulacağım.' Ben de sabırla paşamı bekliyorum. İnşallah kızımı getirecek, umutluyum. Bugün yaptığı açıklama ile birlikte ölüyü adeta diriltti. Ümitlerimi binlerce kat daha da fazla artırdı. Bu süreçte inanın bir baba için anlatılamaz. Bütün Türkiye gerçekten topyekun, bizi tanıyan veya tanımayan, dualarıyla destekleriyle bizimleydi. Basının da etkisi çoktur. Allah sizden razı olsun ilk günden beri yanımızdan ayrılmadınız. Sizin de emeğiniz bizde çok.
Ümitliyim, kızımı getirecekler, getirecekler, getirecekler. Başka bir alternatifi yoktur. Pişman olmuşlarsa gelsinler, devletin şefkatli kucağına gelsinler. Devletimiz de onlara şefkat kucağını açsın. Allah onları affetsin. Kim olursa olsun fark etmez. Demek ki jandarmamız bir şeyler yakalamış, umutludur jandarma.
Narin'in babası.
Biz de umutluyuz. Biz umutlu olduğumuz zaman, jandarma bizi görüyor ve onlar bizden daha fazla umutlu oluyor, daha da gayret ediyorlar. Yani jandarma ve AFAD'ın da burada hakkı ödenmez. Bazı komutanlarımız burada gece sabaha kadar ayakta. Yemeden, içmeden, uyumadan bir mücadele veriyorlar.
Ben sabahtan akşama kadar ellerini öpsem, başıma koysam, onların hakkını ödeyemem. Rabbim devletin eksikliğini vermesin" dedi.
YALAN VE İFTİRA AÇIKLAMASI
Asılsız ihbar ve şikayetlerin kendilerini üzdüğünü belirten Güran; "Eşim şu an o da benim gibi uyumuyor, içmiyor. Tabii o benden daha beter, ben bir babayım O bir annedir. Bazı kanallar, bir kulaklık kulağına koyup sesi almadan, yanlış kelimeleri yanlış sarf ederek onu da rahatsız etmesinler. Çünkü bir anayı yormak iyi bir şey değil. Herkesin ifadesi alınıyor. Zannetmesinler ki sadece bu köydekilerin değil, annenin, babanın, kardeşinin, herkesin ifadesi alınıyor. Burada kim suçluysa fark etmez. Ama böyle yalan iftira ile böyle konuşmaların yapılmamasını istiyorum" diye konuştu.