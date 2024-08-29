Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Ağabeyi neden kendisini ısırdı? Telefon detayı! Amcadan çarpıcı açıklama

Narin Güran'ın annesi. BAKAN TUNÇ: 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır" dedi. GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ AĞABEY ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin ağabeyi Enes Güran olduğu öğrenildi. Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen Enes G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği, incelemeden sonra tekrar Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi. Yapılan inceleme sonucunda Adli Tıp kaynakları, Isırık izlerinden birinin şüpheliye ait olduğunu diğerinin ise Narin'e ait olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

Narin’in babası Arif Güran’in amcası Ali Rıza Güran TELEFON MUAMMASI

Enes G'nin olaydan sonra telefonun kırıldığı iddia edildi. Bu durum üzerine şüphe okları Narin ağabeyi üzerinde yoğunlaştı. Narin'in babası Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arif Güran, Enes G hakkında "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil. Çocuğu tekrar Diyarbakır'a getirmişler ama yine gözaltına alınmış" dedi. 'TELEFONU YERE ÇARPTIĞI ZAMAN BENİM YANIMDAYDI'

Narin'in amcası Erhan Güran ise E.G.'nin kolundaki ısırık izine ait sonuçların gelinceye kadar gözaltı süresinin uzatıldığını belirterek, "Yeğenim E.G., telefonu yere çarptığı zaman benim yanımdaydı. E.G.'nin kriminal sonucu gelmediği için cuma gününe kadar gözaltı süresi uzatılmıştır. Sonuçlandığı zaman gerekli bilgiler verilecektir. İz, ısırık izidir. Isırık izi İstanbul'a gönderildi. Çocuk şu anda Diyarbakır'da ve gözaltında tutuluyor" diye konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ise "Elimizde deliller var. Kısa süre içerisinde Narin'i bulacağız" dedi. BABADAN AÇIKLAMA: UMUTLUYUZ

Narin Güran'ın babası Arif Güran da Yıldızım'ın sözleri üzerine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Arif Güran, "Paşamızın sarf ettiği bu sözler bizi daha da umutlandırdı. Bizi daha da dinç etti. Umudumuz daha fazla oldu. Paşamızın emeği çok, Allah ondan razı olsun, bizim ona sevgimiz, saygımız fazladır. Sürecin ilk gününden beri paşamız takip ediyor. Her şey onun gözetiminin altında. İlk gün bana dedi ki; 'Arif senin kızını bulacağım.' Ben de sabırla paşamı bekliyorum. İnşallah kızımı getirecek, umutluyum. Bugün yaptığı açıklama ile birlikte ölüyü adeta diriltti. Ümitlerimi binlerce kat daha da fazla artırdı. Bu süreçte inanın bir baba için anlatılamaz. Bütün Türkiye gerçekten topyekun, bizi tanıyan veya tanımayan, dualarıyla destekleriyle bizimleydi. Basının da etkisi çoktur. Allah sizden razı olsun ilk günden beri yanımızdan ayrılmadınız. Sizin de emeğiniz bizde çok. Ümitliyim, kızımı getirecekler, getirecekler, getirecekler. Başka bir alternatifi yoktur. Pişman olmuşlarsa gelsinler, devletin şefkatli kucağına gelsinler. Devletimiz de onlara şefkat kucağını açsın. Allah onları affetsin. Kim olursa olsun fark etmez. Demek ki jandarmamız bir şeyler yakalamış, umutludur jandarma.