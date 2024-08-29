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Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Ağabeyi neden kendisini ısırdı? Telefon detayı! Amcadan çarpıcı açıklama

Son dakika haberleri... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'i arama çalışmaları 9'uncu günde sürerken, şüphe okları küçük kızın ağabeyi Enes G.'ye çevrilmiş durumda. Enes G. hakkında konuşan Narin'in babası Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, olay günü yaşananları anlattı. Ali Rıza Güran, Enes G'nin telefonu ile ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 10:27 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 15:47
Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Ağabeyi neden kendisini ısırdı? Telefon detayı! Amcadan çarpıcı açıklama

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Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

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EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 9'uncu gününde sürüyoR.Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 9'uncu gününde sürüyoR.

GENİŞ KAPSAMLI ARAMA
Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Narin'in ailesine ait evNarin'in ailesine ait ev

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

Narin'in son görüntüsü.Narin'in son görüntüsü.

KAN LEKESİ BULUNDU
Soruşturma kapsamın bölgede yaşayan herkesin ifadesi alındı. Çalışmalar sürerken Narin'in evinin yakınındaki bir kayalıkta kan lekelerine rastlandı. Yapılan inceleme sonucunda kan lekelerinin Narin'in burnu kanayan kuzenine ait olduğu ortaya çıktı.

BULUNAN TERLİKLER, NARİN'E AİT ÇIKMADI
Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu söyledi. Dün de mahallenin 2 kilometre uzaklığındaki Eğertutmaz Deresi'nde iş makinelerinin desteğiyle başlatılan çalışmalarda bir terlik daha bulundu. Güran ailesinin beyanı sonrası bu terliğin de Narin'e ait olmadığı belirlendi.

ANNEDEN İTİRAF GİBİ SÖZLER

Güran'ın katıldığı bir televizyon programında "İlk defa söylüyorum bizden şüphelenirler diye söylemedim. Narin kaybolduğu saatlerde ağabeyi ve iki arkadaşı evin arka tarafında tütün içti ve yanlarındaki köpeğe zarar verdiler. Oğlum yazık günah dedim" ifadelerini kullanması ise olayın seyrini tamamen değiştirdi.

Narin Güran'ın annesi.Narin Güran'ın annesi.

BAKAN TUNÇ: 1 KİŞİ GÖZALTINDA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır" dedi.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ AĞABEY ÇIKTI
Gözaltına alınan şüphelinin ağabeyi Enes Güran olduğu öğrenildi. Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen Enes G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği, incelemeden sonra tekrar Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.

Yapılan inceleme sonucunda Adli Tıp kaynakları, Isırık izlerinden birinin şüpheliye ait olduğunu diğerinin ise Narin'e ait olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

Narin’in babası Arif Güran’in amcası Ali Rıza GüranNarin’in babası Arif Güran’in amcası Ali Rıza Güran

TELEFON MUAMMASI
Enes G'nin olaydan sonra telefonun kırıldığı iddia edildi. Bu durum üzerine şüphe okları Narin ağabeyi üzerinde yoğunlaştı. Narin'in babası Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arif Güran, Enes G hakkında "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil. Çocuğu tekrar Diyarbakır'a getirmişler ama yine gözaltına alınmış" dedi.

'TELEFONU YERE ÇARPTIĞI ZAMAN BENİM YANIMDAYDI'
Narin'in amcası Erhan Güran ise E.G.'nin kolundaki ısırık izine ait sonuçların gelinceye kadar gözaltı süresinin uzatıldığını belirterek, "Yeğenim E.G., telefonu yere çarptığı zaman benim yanımdaydı. E.G.'nin kriminal sonucu gelmediği için cuma gününe kadar gözaltı süresi uzatılmıştır. Sonuçlandığı zaman gerekli bilgiler verilecektir. İz, ısırık izidir. Isırık izi İstanbul'a gönderildi. Çocuk şu anda Diyarbakır'da ve gözaltında tutuluyor" diye konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ise "Elimizde deliller var. Kısa süre içerisinde Narin'i bulacağız" dedi.

BABADAN AÇIKLAMA: UMUTLUYUZ
Narin Güran'ın babası Arif Güran da Yıldızım'ın sözleri üzerine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arif Güran, "Paşamızın sarf ettiği bu sözler bizi daha da umutlandırdı. Bizi daha da dinç etti. Umudumuz daha fazla oldu. Paşamızın emeği çok, Allah ondan razı olsun, bizim ona sevgimiz, saygımız fazladır. Sürecin ilk gününden beri paşamız takip ediyor. Her şey onun gözetiminin altında.

İlk gün bana dedi ki; 'Arif senin kızını bulacağım.' Ben de sabırla paşamı bekliyorum. İnşallah kızımı getirecek, umutluyum. Bugün yaptığı açıklama ile birlikte ölüyü adeta diriltti. Ümitlerimi binlerce kat daha da fazla artırdı. Bu süreçte inanın bir baba için anlatılamaz. Bütün Türkiye gerçekten topyekun, bizi tanıyan veya tanımayan, dualarıyla destekleriyle bizimleydi. Basının da etkisi çoktur. Allah sizden razı olsun ilk günden beri yanımızdan ayrılmadınız. Sizin de emeğiniz bizde çok.

Ümitliyim, kızımı getirecekler, getirecekler, getirecekler. Başka bir alternatifi yoktur. Pişman olmuşlarsa gelsinler, devletin şefkatli kucağına gelsinler. Devletimiz de onlara şefkat kucağını açsın. Allah onları affetsin. Kim olursa olsun fark etmez. Demek ki jandarmamız bir şeyler yakalamış, umutludur jandarma.

Narin'in babası.Narin'in babası.

Biz de umutluyuz. Biz umutlu olduğumuz zaman, jandarma bizi görüyor ve onlar bizden daha fazla umutlu oluyor, daha da gayret ediyorlar. Yani jandarma ve AFAD'ın da burada hakkı ödenmez. Bazı komutanlarımız burada gece sabaha kadar ayakta. Yemeden, içmeden, uyumadan bir mücadele veriyorlar.

Ben sabahtan akşama kadar ellerini öpsem, başıma koysam, onların hakkını ödeyemem. Rabbim devletin eksikliğini vermesin" dedi.

YALAN VE İFTİRA AÇIKLAMASI
Asılsız ihbar ve şikayetlerin kendilerini üzdüğünü belirten Güran; "Eşim şu an o da benim gibi uyumuyor, içmiyor. Tabii o benden daha beter, ben bir babayım O bir annedir. Bazı kanallar, bir kulaklık kulağına koyup sesi almadan, yanlış kelimeleri yanlış sarf ederek onu da rahatsız etmesinler. Çünkü bir anayı yormak iyi bir şey değil. Herkesin ifadesi alınıyor. Zannetmesinler ki sadece bu köydekilerin değil, annenin, babanın, kardeşinin, herkesin ifadesi alınıyor. Burada kim suçluysa fark etmez. Ama böyle yalan iftira ile böyle konuşmaların yapılmamasını istiyorum" diye konuştu.

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