Kayıp Narin Güran olayında flaş gelişme! Gözaltına alınan amcasının aracındaki kıyafetle DNA’sı uyuştu

Bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 11. günde de tüm hızıyla devam ediyor.

Tüm Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran 'dan gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Anne Yüksel Güran.

Arama çalışmaları hem havadan hem de karadan hummalı bir şekilde devam ederken, soruşturma kapsamında iki gözaltı gerçekleşti. Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim G. dün (30 Ağustos) öğlen saatlerinde bilgisine başvurulmak üzere jandarma komutanlığına görüldükten sonra gece saatlerinde hakkında gözaltı kararı verildi. Salim G'nin sorgusu hala devam ediyor.

Salim G'nin gözaltına alındıktan sonra verdiği bilgiler sonrası Narin'in annesi Yüksel G. jandarma ekipleri tarafından evinden alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Annenin bilgisine başvurulduktan sonra anne tekrar evine döndü.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Amca Güran'ın Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.