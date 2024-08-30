’Dilruba’ tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! Savcılık X provokatörü ’Oğuzhan Atsız’ın peşine düştü

AK Parti seçmenine "Hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız" sözleriyle hakaret eden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan şahsında cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.

Dilruba Kayserilioğlu sokak röportajında AK Parti seçmenine hakaret etmişti.





Kayserilioğlu ile ilgili tartışmalar sürerken sosyal medyada yeni bir skandal patlak verdi.



BAŞKAN ERDOĞAN'A VE AK PARTİ SEÇMENİNE KÜFÜRLER



X'in kadrolu tetikçilerinden "Oğuzhan Atsız" rumuzlu Oğuzhan Şahin, bir ses odasında AK Parti seçmenine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ağza alınmayacak galiz küfürler etti.