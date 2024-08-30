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'Dilruba' tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! Savcılık X provokatörü 'Oğuzhan Atsız'ın peşine düştü

AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili tartışmalar sürerken yeni bir skandal patlak verdi. X'in kadrolu tetikçilerinden "Oğuzhan Atsız" rumuzlu Oğuzhan Şahin, bir ses odasında AK Parti seçmenine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ağza alınmayacak galiz küfürler etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 18:35 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 18:51
’Dilruba’ tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! Savcılık X provokatörü ’Oğuzhan Atsız’ın peşine düştü

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Türkiye son günlerde sistematik bir şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, milli iradeyi ve AK Parti seçmenini hedef alan kirli provokasyonlara maruz kalıyor.

AK Parti seçmenine "Hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız" sözleriyle hakaret eden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan şahsında cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.

Dilruba Kayserilioğlu sokak röportajında AK Parti seçmenine hakaret etmişti.Dilruba Kayserilioğlu sokak röportajında AK Parti seçmenine hakaret etmişti.


Kayserilioğlu ile ilgili tartışmalar sürerken sosyal medyada yeni bir skandal patlak verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A VE AK PARTİ SEÇMENİNE KÜFÜRLER

X'in kadrolu tetikçilerinden "Oğuzhan Atsız" rumuzlu Oğuzhan Şahin, bir ses odasında AK Parti seçmenine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ağza alınmayacak galiz küfürler etti.

Oğuzhan Atsız rumuzlu Oğuzhan ŞahinOğuzhan Atsız rumuzlu Oğuzhan Şahin

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM... "TUTUKLANSIN"

Rezalet sonrası X isimli platformda "OguzhanAtsızTutuklansın" etiketi gündeme oturdu.

Oğuzhan Atsız rumuzlu Oğuzhan ŞahinOğuzhan Atsız rumuzlu Oğuzhan Şahin


BAŞSAVCILIK PEŞİNE DÜŞTÜ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da milli iradeye yapılan hakarete kayıtsız kalmadı.

Sosyal medyada Oğuzhan Atsız ismini kullanan Oğuzhan Şahin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli iradeye hakarete sahip çıktıCHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli iradeye hakarete sahip çıktı


MİLLİ İRADEYE HAKARETE 'ÖZEL' DESTEK

CHP ise kutuplaşmadan yana taraf oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de milli iradeye ve Başkan Erdoğan'a hakarete sahip çıkıp Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etmişti.

Milli iradeye hakarete tahliye! Dilruba Kayserilioğlu 3 Eylülde hakim karşısına çıkacakMilli iradeye hakarete tahliye! Dilruba Kayserilioğlu 3 Eylülde hakim karşısına çıkacak
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