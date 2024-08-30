’Dilruba’ tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! Savcılık X provokatörü ’Oğuzhan Atsız’ın peşine düştü

AK Parti seçmenine "Hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız" sözleriyle hakaret eden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan şahsında cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.
AK Parti seçmenine "Hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız" sözleriyle hakaret eden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan şahsında cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.
Kayserilioğlu ile ilgili tartışmalar sürerken sosyal medyada yeni bir skandal patlak verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A VE AK PARTİ SEÇMENİNE KÜFÜRLER
X'in kadrolu tetikçilerinden "Oğuzhan Atsız" rumuzlu Oğuzhan Şahin, bir ses odasında AK Parti seçmenine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ağza alınmayacak galiz küfürler etti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM... "TUTUKLANSIN"
Rezalet sonrası X isimli platformda "OguzhanAtsızTutuklansın" etiketi gündeme oturdu.
BAŞSAVCILIK PEŞİNE DÜŞTÜ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da milli iradeye yapılan hakarete kayıtsız kalmadı.
Sosyal medyada Oğuzhan Atsız ismini kullanan Oğuzhan Şahin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
MİLLİ İRADEYE HAKARETE 'ÖZEL' DESTEK
CHP ise kutuplaşmadan yana taraf oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de milli iradeye ve Başkan Erdoğan'a hakarete sahip çıkıp Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etmişti.