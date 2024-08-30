Başkan Erdoğan'dan 'Kara Harp' töreninde tarihi Filistin mesajı: "İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir"

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugünkü törenimizde subaylarımız ve aileleri ile bir aradayız. Yarın da deniz ve hava harp okulu törenlerinde heyecanınıza ortak olacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum. Büyük zaferle milletimizin bağımsızlık iradesi tescil edilmiştir. Bu zafer milletimizle birlikte onun bağrından çıkan kahraman ordumuzun bayramıdır. Vatanımıza kasteden olursa yine destan yazacak silahlı kuvvetlerimizin her bir mensubunun yüreğine nakşetmiştir.





Her bir üyesi milletimizin öz evladı olan ordumuzun kahramanları ile iftihar ettik, ediyoruz. Bu akşamki özel programla zaferin 102. yıl dönümü heyecanını birlikte yaşayacağız.

Rabbim ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi muzaffer eylesin. 1834'te kurulan Kara Harp Okulu ordumuzun göz bebeğidir. Askeri kimliği başarılar dolu kahraman subaylar yetiştirmiştir. Nice mümtaz şahsiyetler bu çatı altında eğitim görmüştür. Bu gelenek güçlenerek devam ediyor. Bugün de nice vatan evlatları terörle mücadeleden sınır ötesi operasyonlara kadar nice başarılara imza atıyor.

Kahraman ordumuzun saflarına yeni çelikten bilekler ekliyoruz. Toplam 989 öğrencimiz mezun oluyor. Diplomalarını alarak ordumuzun saflarına katılan teğmenlerimizi tebrik ediyor tek tek alınlarından öpüyorum. Mezunlarımızı yetiştiren hocalarımızı ve komutanlarımızı da tebrik ediyorum. 15 Temmuz'dan sonra yeniden yapılandırdığımızı okullarımızın başarı grafiği sürekli yükseliyor. Bu dönemde 9 bin 909 kardeşimiz Kara Harp Okulundan mezun oldu. 15 Temmuz ihaneti gibi bir devletin başına gelebilecek felaketi en az hasarla atlattık. Tahribatı kısa sürede telafi ettik. Personel, eğitim, imkan ve yetenekler bakımından eksikleri giderdik.