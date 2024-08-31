Terör devleti, Orta Doğu’daki kaos çemberini genişletiyor! ABD medyası İsrail’in yeni hedefini duyurdu

ABD medyası İsrail'in yeni hedefini duyurdu



"İSRAİL ZARAR VEREMEDİ"



WSJ, İsrail'in İran'ın vekil güçlerinden Hizbullah'a zarar veremediğini kaydetti.



Gazze işgalinin başlamasından bu yana, Suriye'deki hava saldırılarını genişleten İsrail'in, sürekli devam eden saldırılarına rağmen Tel Aviv'in Hizbullah'ın güçlenmesini ve Lübnan sınırında önemli bir askeri güce dönüşmesini engelleyemediğini yazdı.



Analizde 2017'den beri İsrail'in bölgedeki İran vekillerine zarar vermek için Suriye'ye 400'den fazla kez saldırdığı belirtildi.

ABD medyası İsrail'in yeni hedefini duyurdu



TERÖR DEVLETİNİN YENİ HEDEFİ BELLİ OLDU



Wall Street Journal'a konuşan İsrailli yetkililer, İsrail'in yeni bir plan üzerinde çalıştığına da yer verdi. Buna göre İsrail'in hedefinde olan Hizbullah'ın yok edilmesi planı için yakında harekete geçileceğine yer verildi.



İsmi açıklanmayan yetkililer, İsrail'in Hizbullah'a kalıcı olarak zarar vermek için Suriye'deki faaliyetlerini genişletip genişletmemeye karar vermesi gerekeceğini söyledi. İsrail güçlerinin, Gazze'de Hamas'ı bahane ederek gerçekleştirdiği işgalin bir benzerinin Suriye'de gerçekleşeceği söyleyen yetkililer, "Suriye, eksenin önemli bir parçası. Hizbullah'a yapılan ikmallerin çoğu buradan geliyor" ifadelerini kullandı.

ABD medyası İsrail'in yeni hedefini duyurdu



ELİ KANLI KATİLE TEPKİLER SÜRÜYOR Öte yandan ateşkes görüşmelerini askıda bırakan, işgal bölgesini genişleterek kan akıtmaya devam eden Netanyahu'ya öfke de büyüyor. İsrail ile Hamas arasındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri Philadelphia Koridoru nedeniyle çıkmaza giriyor. Hamas'ın Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan 14 kilometre uzunluğundaki koridorun boşaltılması talebine İsrail karşı gelirken, esir yakınları da buna tepki gösteriyor.

ABD medyası İsrail'in yeni hedefini duyurdu



"ÖLÜME MAHKUM ETTİLER" Dün gerçekleştirilen (30.08.2024), Netanyahu'nun başkanlık ettiği kabine toplantısından sızan "askerlerin Philadelphia Koridoru'nda kalması yönünde karar alındığı" iddiası üzerine esir yakınları açıklama yaptı. Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri yaptıkları açıklamada, Netanyahu'ya tepki göstererek, "Başbakandan, bir koridor karşılığında esirlerin hayatından vazgeçmeye karar verdiğini açıklayacağı bir basın toplantısı talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. İsrail medyasında yer alan haberlerde, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın kabineyi Philadelphia Koridoru'ndaki İsrail varlığını sürdürmek için esirleri ölüme mahkum etmekle suçladığı iddia edildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN