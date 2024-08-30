Pegasus’ta yine rötar: Yolcular isyan etti

Pegasus Havayolları yine rötarlı uçuşla gündemde.
RÖTAR ÜSTÜNE RÖTAR
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapılacak olan uçuş, kalkış saati olan 22.00'den önce 22.30'a ertelendi.
Pegasus Havayolları yine rötarlı uçuşla gündemde.
RÖTAR ÜSTÜNE RÖTAR
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapılacak olan uçuş, kalkış saati olan 22.00'den önce 22.30'a ertelendi.
Ancak bu ertelemenin ardından uçağın 2 saat daha rötar yapması çileyi katladı.
Uzun bekleyiş, yolcular arasında ciddi bir gerilime sebep oldu. Bazı yolcular, uzun süre beklemekten dolayı bunalım geçirirken, diğerleri duruma tepki gösterdi.
PEGASUS'UN RÖTARI BAYILTMIŞTI
Pegasus Havayolları'nın bu tür rötar olaylarıyla sıkça gündeme geliyor.
Geçtiğimiz ay Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dalaman'a uçuş gerçekleştirecek olan Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçak yaklaşık 5 saatlik bir rötar yapmış ve fenalaşan bazı yolcular uçakta bayılmıştı.
Yine 1 ay önce Samsun'dan Sabiha Gökçen'e uçuşu olan Ece Daşdelen isimli bir yolcu yaşadığı mağduriyeti, "22:40'ta olan uçuş saatim 00:40'a kadar rötar yaptı. Önceden de bana bilgi verilmediği için ben bunu havalimanında öğrendim. Özür amaçlıda hiçbir şey yapılmadı" ifadeleriyle dile getirdi.