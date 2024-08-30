Pegasus’ta yine rötar: Yolcular isyan etti

Geçtiğimiz ay Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dalaman'a uçuş gerçekleştirecek olan Pegasus Hava Yolları 'na ait bir uçak yaklaşık 5 saatlik bir rötar yapmış ve fenalaşan bazı yolcular uçakta bayılmıştı.

Yine 1 ay önce Samsun'dan Sabiha Gökçen'e uçuşu olan Ece Daşdelen isimli bir yolcu yaşadığı mağduriyeti, "22:40'ta olan uçuş saatim 00:40'a kadar rötar yaptı. Önceden de bana bilgi verilmediği için ben bunu havalimanında öğrendim. Özür amaçlıda hiçbir şey yapılmadı" ifadeleriyle dile getirdi.