Jandarma Genel Komutanlığı'ndan "Tayfun Kahraman" açıklaması: 'Kötü muamele" iddiası gerçeği yansıtmıyor

Jandarma Genel Komutanlığı, "Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli internet haber sitelerinde Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele şeklinde haberler yer aldığı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, Kahraman'ın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan hükümlü olarak bulunduğu kaydedildi.

İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR

Kahraman'ın, 28 Ağustos'ta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Polikliniği'nde tedavisi yaptırılmak amacıyla hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm sevk ve tedavi işlemleri yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak yapılmıştır. Muayene ve sevk faaliyeti süresince adı geçen hükümlünün kelepçesinin sıkılması ve tehdit edilmesi gibi bir olay yaşanmadığı gibi şahısla ilgili herhangi bir darp raporu da bulunmamaktadır. Bahse konu haber ile ilgili olarak ortaya konulan gerçek dışı iddialar kamuoyunu yanıltmaya ve Jandarma Genel Komutanlığının itibarını olumsuz etkilemeye yöneliktir. Asılsız ve maksatlı paylaşım yapanlarla ilgili olarak adli süreç başlatılacaktır."