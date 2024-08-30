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TAKVİM yazdı başsavcılık harekete geçti! CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Allah'a ve peygambere edilen küfre inceleme

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Allah'a ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e ağza alınmayacak küfürler edildi. Takvim.com.tr'nin "CHP KÖTÜ YOLDA" manşetiyle duyurduğu olay sonrası Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Kadın personelin darbedildiği aşk ve para kavgasında kutsal değerlere küfreden erkek personelle ilgili dikkat çeken bir karar verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 14:09 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 14:41
TAKVİM yazdı başsavcılık harekete geçti! CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde Allah’a ve peygambere edilen küfre inceleme

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Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Vahap Seçer'in başkanlığını yürüttüğü Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ortalık karıştı.

CHP kötü yolda! Allah'a peygambere küfür kamerada!



Daha önce sevgili oldukları iddia edilen ve aralarında para meselesi olan 2 personel 'Özel Kalem' odasında birbirlerine girdi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ortalık karıştıCHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ortalık karıştı

KADIN PERSONELE DARP! "ESCORT" DİYE BAĞIRDI

Mersin Büyükşehir'in ana binasında yaşanan tartışmada ismi öğrenilemeyen erkek personel, sevgilisi olduğu iddia edilen kadın personele saldırdı. Büyükşehir Özel Güvenliğinin araya girerek ayırdığı kavgada dayak yiyen kadın personelin annesi olduğu öğrenilen yaşlı kadının "Bu nasıl Devlet Dairesi" diye bağırması da dikkat çekti.

Erkek personel ise sevgilisi olduğu iddia edilen kadına "Escort" diye bağırdı.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Allah'a ve peygambere küfredildiCHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Allah'a ve peygambere küfredildi

ALLAH'A VE PEYGAMBERE KÜFÜR

Darbedilen kadın personel tarafından çekilden görüntü kaydında erkek personelin Allah'a ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e küfürler ettiği duyuluyor.



Takvim.com.tr, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde cereyan eden aşk ve para kavgasında Allah'a ve peygamber efendimize edilen küfürleri "CHP KÖTÜ YOLDA" manşetiyle okurlarına duyurmuştu.

Takvim.com.tr'nin haberi sonrası Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Skandal olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Allah'a ve peygambere küfredildiCHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Allah'a ve peygambere küfredildi

ALLAH'A KÜFÜR EDEN ŞAHSIN İŞİNE SON VERİLDİ

Görüntülere yansıyan ve güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen erkek şahsın işine son verildiği, kadının ise memur olmasından dolayı yer değişimi yapıldığı belirlendi.

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