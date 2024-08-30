TAKVİM yazdı başsavcılık harekete geçti! CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde Allah’a ve peygambere edilen küfre inceleme

Daha önce sevgili oldukları iddia edilen ve aralarında para meselesi olan 2 personel 'Özel Kalem' odasında birbirlerine girdi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ortalık karıştı



KADIN PERSONELE DARP! "ESCORT" DİYE BAĞIRDI



Mersin Büyükşehir'in ana binasında yaşanan tartışmada ismi öğrenilemeyen erkek personel, sevgilisi olduğu iddia edilen kadın personele saldırdı. Büyükşehir Özel Güvenliğinin araya girerek ayırdığı kavgada dayak yiyen kadın personelin annesi olduğu öğrenilen yaşlı kadının "Bu nasıl Devlet Dairesi" diye bağırması da dikkat çekti.



Erkek personel ise sevgilisi olduğu iddia edilen kadına "Escort" diye bağırdı.