İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! DEAŞ’a Gürz-10 darbesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden "Gürz-10" operasyonlarında 119 şüpheli yakalandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:



"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; son terörist etkisiz hale gelinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bolu, Bitlis, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun ve Sivas'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-10" operasyonları düzenlendi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."