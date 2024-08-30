FETÖ’cü Adil Öksüz’ün kaçışına yardım etmişti | Cihat Yıldız’ın ifadesi ortaya çıktı: Rastlantı sonucu bir aradaydık

Ancak bu adresleri ve kaldığı kişileri savcılıkla paylaşmayı "Hatırlamıyorum. İsim vermek istemiyorum" diyerek reddetti.

FETÖ varisi Mustafa Özcan

Yıldız, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise "Sağda solda takıldım. Kod ismim ya da bir lakabım olup olmadığı konusunda cevap vermek istemiyorum" cümleleriyle geçiştirdi.

Hakkında çıkartılan yakalama kararından da ailesinin bilgi vermesi sayesinde haberdar olduğunu ancak yakalanmak istemediği için teslim olmadığını ve gizlendiğini söyledi.