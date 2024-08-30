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FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına yardım etmişti | Cihat Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı: Rastlantı sonucu bir aradaydık

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ü yurtdışına kaçıran Cihat Yıldız, Mustafa Özcan’ın sağ kolu çıktı. İstanbul'da yakalanan Yıldız'ın ifadesine ulaşıldı. Yıldız, ifadesinde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sağda solda takıldığını söylerken, ihraç binbaşı Adem Bora'nın aracına ise öğle namazını kaçırdığı için otostop çekerek camiye gitme amacıyla bindiğini ifade etti.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 07:27 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 07:39
FETÖ’cü Adil Öksüz’ün kaçışına yardım etmişti | Cihat Yıldız’ın ifadesi ortaya çıktı: Rastlantı sonucu bir aradaydık

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15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Cihat Yıldız'ın da arasında bulunduğu 3 FETÖ yöneticisinin yakalanmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Vatan Haini Adil ÖksüzVatan Haini Adil Öksüz

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Emniyette susma hakkını kullanan Cihat Yıldız'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifade ortaya çıktı.

TALİMATLARA UYDU
FETÖ'nün 2 numarası Mustafa Özcan'ın sağ kolu olduğu kaydedilen Yıldız, sorgusunda FETÖ'nün en çok kullandığı yöntemlerden bir tanesi olan takiyeye (kendisini olduğundan farklı gösterme) devam etti.

FETÖ üyelerinin gözaltına alındıklarında nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin talimatlara bire bir uyduğu görüldü.

Cihat YıldızCihat Yıldız

Bu talimatlara göre gözaltına alınan örgüt üyesi, "Ne olursa olsun inkâr et", "Örgütü akla", "Örgüt elemanı arkadaşlarını satma" şeklinde inkâr stratejisini uyguluyor.

"GELİRİM YOK"
Mesleğini 'öğretmen' olarak söyleyen ancak FETÖ'nün Hava Harp Okulu yapılanmasında mahrem sorumlu olan Yıldız, herhangi bir gelirinin olmadığını söyledi.

"Emniyette susma hakkımı kullanmıştım. Burada ifade vermek istiyorum" diyen Yıldız, darbe girişiminden sonra farklı adreslerde yaşadığını, Esenler ve Bahçelievler'de farklı adreslerde kaldığını söyledi.

Adil Öksüz'ün kaldığı Üsküdar Bulgurlu 'da bulunan Gaybubet Evi.Adil Öksüz'ün kaldığı Üsküdar Bulgurlu 'da bulunan Gaybubet Evi.

Ancak bu adresleri ve kaldığı kişileri savcılıkla paylaşmayı "Hatırlamıyorum. İsim vermek istemiyorum" diyerek reddetti.

FETÖ varisi Mustafa ÖzcanFETÖ varisi Mustafa Özcan

Yıldız, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise "Sağda solda takıldım. Kod ismim ya da bir lakabım olup olmadığı konusunda cevap vermek istemiyorum" cümleleriyle geçiştirdi.

Hakkında çıkartılan yakalama kararından da ailesinin bilgi vermesi sayesinde haberdar olduğunu ancak yakalanmak istemediği için teslim olmadığını ve gizlendiğini söyledi.

RASTLANTI SONUCU BİR ARADAYDIK

Yıldız'ın yakalandığı sırada üzerinden ağabeyi Mustafa Yıldız'a ait kimlik belgesi de çıktı. Yıldız, ihraç binbaşı Adem Bora'nın aracına, öğle namazını kaçırdığı için otostop çekerek camiye gitme amacıyla bindiğini, arabadan çıkan bir diğer FETÖ'nün mahrem sorumlusu Ahmet Hızal'ı da yoldan şans eseri aldıklarını iddia etti. 3'ünün de rastlantı sonucu bir arada olduklarını ve yakalandıklarını öne sürdü.

FETÖ’den İhraç binbaşı Adem BoraFETÖ’den İhraç binbaşı Adem Bora

"ÖĞLE NAMAZI KAÇIYORDU ARAÇTAN İNDİK"
Yakalandığı anları anlatan Yıldız, "Bir süre arabayla gittik. Bir kilometre gittiğimizde ben sol tarafta bir cami gördüm. Şoför o tarafa dönemeyeceğini söyleyip, yol üzerinde başka bir yere bırakmayı teklif etti. Bu sırada trafik durdu. İleride çevirme olduğunu gördüm. Öğle namazı geçiyor diye diğer kişi ile beraber yürüyerek camiye gitmek için araçtan indik. Polis memuru bizi yanına çağırdı. Yakalanmam bu şekilde oldu" ifadelerini kullandı.

Mahrem sorumlu Ahmet HızalMahrem sorumlu Ahmet Hızal

FETÖ içerisinde faaliyet yürüttüğünü kabul etmeyen Yıldız, FETÖ iltisakı nedeniyle kayyum atanan şirketlerde kaydı bulunduğunun doğru olduğunu, Bank Asya'ya para yatırmasını ise örgüte ait banka olması nedeniyle işlem yapıldığı için bunu kabul etmemesiyle açıkladı. Yıldız, ByLock kullandığı iddiasını da reddedip hatırlamadığını öne sürdü.

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