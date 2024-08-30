Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Devletin zirvesi Anıtkabir’de olacak

İstiklal Marşı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan davetlilere hitap edecek. Ardından şarkılar seslendirilecek. Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bandoları, MSB Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, CSO, Devlet Çok Sesli Korosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Jandarma Komutanlığı Merasim Birliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, 16 Türk Devleti Merasim Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Grubu'ndan ekipler konser verecek.

30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ OLACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetleri'nin yüzer unsurları tarafından 22 limanda halka açık liman ziyaretleri, Ankara'da Türk Yıldızları, İstanbul'da SOLOTÜRK ekiplerinin gösteri uçuşu ile Eskişehir'de muharip uçak geçişi, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlıklarınca Afyonkarahisar ve Ankara'da konserler icra edilecek.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün geçişi sırasında seyir keyfi yaşanacak. Bando komutanlıkları tarafından 26 Ağustos'ta başlayan ve birçok ilde gerçekleştirilen bando konserleri 9 Eylül'e kadar devam edecek. Askeri müzeler ise 30 Ağustos'ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.