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Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Devletin zirvesi Anıtkabir'de olacak

Türk ordusunun 26 Ağustos 1922’de başlattığı ve 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Zafer Bayramı etkinliklerinin en büyüğü Külliye'de gerçekleştirilecek. Ankara'da Türk Yıldızları, İstanbul'da ise SOLOTÜRK gösterileri olacak.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 07:02 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 07:13
Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Devletin zirvesi Anıtkabir’de olacak

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Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlattığı ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından oldu. Ecdadın kutlu kanlarıyla yazılan büyük zaferin coşkusu tüm yurtta yaşanacak.

Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tebrikat töreniyle devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören Başkan Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Zaferin coşkusu 81 ile yayılacak.


MİLLETİN EVİNDE ZAFER KUTLAMASI
Program, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın saat 19.00'daki gösterisiyle başlayacak. Programda, ağırlıklı olarak askeri unsurlar, şehit ve gazi yakınları bulunacak.

İstiklal Marşı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan davetlilere hitap edecek. Ardından şarkılar seslendirilecek. Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bandoları, MSB Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, CSO, Devlet Çok Sesli Korosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Jandarma Komutanlığı Merasim Birliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, 16 Türk Devleti Merasim Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Grubu'ndan ekipler konser verecek.

30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ OLACAK
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetleri'nin yüzer unsurları tarafından 22 limanda halka açık liman ziyaretleri, Ankara'da Türk Yıldızları, İstanbul'da SOLOTÜRK ekiplerinin gösteri uçuşu ile Eskişehir'de muharip uçak geçişi, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlıklarınca Afyonkarahisar ve Ankara'da konserler icra edilecek.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün geçişi sırasında seyir keyfi yaşanacak. Bando komutanlıkları tarafından 26 Ağustos'ta başlayan ve birçok ilde gerçekleştirilen bando konserleri 9 Eylül'e kadar devam edecek. Askeri müzeler ise 30 Ağustos'ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, 24 gemi ile 22 limanın ziyaret edileceğini duyurdu. Gemiler saat 09.00-17.00 arasında vatandaşların ziyaretine açılacak.

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