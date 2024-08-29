Kalkınma Yolu Projesi için tarihi buluşma... Türkiye-Irak-Birleşik Arap Emirlikleri-Katar Bakanlar Konseyi Toplantısı

"PROJE MEVCUT ULAŞTIRMA KORİDORLARININ TAMAMLAYICISI DA OLACAK"
Çin'den kalkıp Ümit Burnu'na dönen gemilerin 35 günde ulaştıkları Londra'ya artık 45 günde ulaşabildiğini aktaran Uraloğlu, "Burada 10 günlük bir artış var ve bu lojistik suresinin yüzde 30 maliyet artışı demek." dedi. Bunun da çok ciddi bir maliyet olduğunu ve bütün ürünlere, taşıma, ihracat malzemesine maliyet olarak yansıdığını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dolayısıyla biz mesela bugün Kalkınma Yolu Koridoru'nu bitirmiş olsaydık bu tür maliyetleri de çok ciddi oranda düşürmüş olurduk. Ayrıca Kalkınma Yolu sadece uygun maliyetli ve kısa süreli bir ulaştırma koridoru sunmakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarının tamamlayıcısı da olacak. Doğu-batı yönündeki koridorları kuzey-güney yönünde de bağlamış olacak. Böylece, global ticaret sistemine doğrudan katkı sağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi katılımcı bütün ülkelerin kalkınmasına ve gelişmesine de önemli bir katkı sağlayacak. Tüm bu açılardan düşünüldüğünde, oluşturduğumuz Bakanlar Konseyinin son derece önemli bir misyon üstlendiği de aşikardır."
"PROJENİN BÜTÜN KATILIMCI ÜLKELERE, BÖLGEYE, DÜNYA EKONOMİSİNE KATKISI OLACAK"
Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ise Kalkınma Yolu Projesi'nde önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olarak "Kalkınma Yolu hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı"nı daha da geliştirme arzusunda olduklarını dile getirdi.
Kalkınma Yolu hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı ile büyük bir adım atmış olduklarını kaydeden Sadavi, "Bugünkü toplantı zaten Bakanlar Konseyi toplantısıydı. Standartları bakımından çok iyi bir toplantıydı, çok güzel bir toplantıydı. Birçok konuya yönetişime değindik, projenin yönetimine değindik, aşamalarına değindik. Bu projenin hayata geçmesi için önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalarımız söz konusu." diye konuştu.
Sadavi, Irak'ta bu güzergah ile ilgili olarak yerel düzeyde anlaşmalara varıldığını ve gereken tüm onayların alındığını aktararak, "Şu çok iyi bilinmelidir, Kalkınma Yolu Projesi'nin bütün katılımcı ülkelere, bölgeye, dünya ekonomisine büyük katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.