Kalkınma Yolu Projesi için tarihi buluşma... Türkiye-Irak-Birleşik Arap Emirlikleri-Katar Bakanlar Konseyi Toplantısı

Modern ekonominin başlıca özelliğinin çok uluslu üretim, ülkelerarası finansal akımlar ve uluslararası ticaret hacminin çok büyük boyutlara ulaşması olduğunu belirten Uraloğlu, "Kimse artık tek başına zengin ya da kendi kendine yeter durumda değildir. Kapılarını örtersen, gözlerini, kulaklarını kapatarak dünyadaki gelişmelere uzaktan bakarsan, dost edinemezsen bugünün dünyasında da yer bulamazsın. Herkesin elinde pastaya katacağı güzel tatlar ve pastadan mutlaka alacağı paylar vardır." ifadelerini kullandı.

DEVİR KAZAN-KAZAN DEVRİ

Uraloğlu, devrin artık kazan-kazan devri ve ulaşım sektörünün kazan-kazan devrinin en önemli dinamosu olduğunu belirterek, "Bu noktada burada sadece ulaşım ve lojistik sektörlerinin geleceği için değil ülkelerimizin ekonomik ve sosyal kültürel geleceği için de bir araya gelmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantının paydaşları olan Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi programlarından dolayı toplantıya online olarak iştirak ettiğini dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü, ülkelerimiz için vazgeçilmez olan ekonomik iş birliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyetlerimizin gelişmesi için ulaşım imkanlarının güvenli, kesintisiz ve hızlı bir şekilde olması hepiniz için çok kıymetli ve önemlidir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 Nisan 2024'te Irak'a gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olmak üzere "Kalkınma Yolu hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı'nı" imzalamıştı. Bu mutabakat zaptı gereği 4 ülkenin bakanlar konseyinin kurulması, Kalkınma Yolu Projesi'ni takip etmesi noktasında bir karar almıştık. Bugün de Türkiye olarak bu konseyin ilk toplantısına ev sahipliği yapmış olduk."

"PROJE KAPSAMINDAKİ İŞ BİRLİĞİMİZ DAHA DA GÜÇLENEREK İLERLEYECEK"

Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili 4 ülkenin iş birliğini en üst seviyeye çıkaracak olan bu konsey vasıtasıyla projeyi hep birlikte etraflıca değerlendirme, istişare etme imkanı bulmuş olduklarını söyledi.