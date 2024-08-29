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Akıl hastanesinden cezaevine! Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında flaş gelişme!

Anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ‘Üst Soya Karşı Kasten Öldürme’ ve ‘Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 18:58 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 19:10
Akıl hastanesinden cezaevine! Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında flaş gelişme!

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Anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı.

Anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Şener hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.

Bedirhan Şener tutuklandıBedirhan Şener tutuklandı

RAPOR AÇIKLANDI
Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen raporda, "gözlem altına alınan şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı, 'üst soya karşı kasten ateşli silahla öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçu ile ilgili fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu" belirtilerek, şüphelinin, Türk Ceza Kanunu'nun "akıl sağlığıyla" alakalı maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bedirhan Şener, yapılan tespit ve toplanan deliller doğrultusunda, "üst soya karşı kasten öldürme" ve "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı..

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