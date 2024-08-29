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Başıboş sokak köpeği saldırısında mahkemeden İBB'ye ceza!

Başıboş sokak köpekleri vatandaşa hayatına büyük tehdit oluştururken mahkemeden flaş bir karar çıktı. İstanbul Bakırköy Atatürk Ormanı’nda yürüyüş yapan R.M.K. başıboş köpek saldırısında yaralandı. Olayın ardından 10 bin lira maddi 100 bin lira da manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, İBB’nin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayıldığını belirtti. Kararda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesinin davacıya 25 bin lira tazminat vermesine hükmedildi.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 08:54 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 09:27
Başıboş sokak köpeği saldırısında mahkemeden İBB’ye ceza!

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Başıboş köpek saldırısına uğrayan R.M.K.'nin davada 8. İdare Mahkemesi kararında; "Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek" İBB'nin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayıldığı belirtildi.

HAYVAN BAKIMEVLERİNE GÖTÜRÜLMESİ ZORUNLU
Ayrıca kararda Hayvanları Koruma Kanununa göre sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların bakımevine götürülmesinin zorunlu olduğu ifade edilerek yönetimin bu hizmetlerin işleyişini kontrol etmek ve yürütülmesini sağlamakla da yükümlü olduğu belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Hizmetin geç veya gereği gibi işlememesi sonucunda bir zarara sebebiyet verilmiş olması, hizmet kusuru nedeniyle meydana gelen maddi veya manevi zararların tazmin edilmesi sorumluluğunu doğuracağı kaydedildi.

25 BİN LİRA TAZMİNAT
8. İdare Mahkemesi, yaşanan olayda sahipsiz hayvanların kontrol altında tutulmadığı ve hizmetin iyi işlememesi sebebiyle hizmet kusurunun bulunduğu belirterek davacının maddi ve manevi tazminat talebini kısmen kabul etti.

Kararda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesinin davacıya 25 bin lira tazminat vermesine hükmedildi.

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Davacı R.M.K'nın avukatı Yasin Girgin ise başıboş sokak hayvanlarının saldırılarına maruz kalanların olayı mahkemeye taşıyarak hukuk mücadelesi vermesi gerektiğini ifade etti.

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