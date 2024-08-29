Başıboş sokak köpeği saldırısında mahkemeden İBB’ye ceza!

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Başıboş köpek saldırısına uğrayan R.M.K.'nin davada 8. İdare Mahkemesi kararında; "Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek" İBB'nin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayıldığı belirtildi.

HAYVAN BAKIMEVLERİNE GÖTÜRÜLMESİ ZORUNLU

Ayrıca kararda Hayvanları Koruma Kanununa göre sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların bakımevine götürülmesinin zorunlu olduğu ifade edilerek yönetimin bu hizmetlerin işleyişini kontrol etmek ve yürütülmesini sağlamakla da yükümlü olduğu belirtildi.