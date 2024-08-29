Başıboş sokak köpeği saldırısında mahkemeden İBB’ye ceza!

Başıboş köpek saldırısına uğrayan R.M.K.'nin davada 8. İdare Mahkemesi kararında; "Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek" İBB'nin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayıldığı belirtildi.
HAYVAN BAKIMEVLERİNE GÖTÜRÜLMESİ ZORUNLU
Ayrıca kararda Hayvanları Koruma Kanununa göre sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların bakımevine götürülmesinin zorunlu olduğu ifade edilerek yönetimin bu hizmetlerin işleyişini kontrol etmek ve yürütülmesini sağlamakla da yükümlü olduğu belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Hizmetin geç veya gereği gibi işlememesi sonucunda bir zarara sebebiyet verilmiş olması, hizmet kusuru nedeniyle meydana gelen maddi veya manevi zararların tazmin edilmesi sorumluluğunu doğuracağı kaydedildi.