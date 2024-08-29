5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB toplantısına katılıyor

Türkiye'yi Brüksel 'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Fidan, Avrupa lı mevkidaşlarına bölgesel ve küresel tehditlere karşı Türkiye-AB iş birliğinin önemini anlatacak.

Diplomatik kaynaklara göre davet, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin Avrupa Birliği tarafından anlaşıldığına işaret ediyor.

İlişkilerin güçlendirilmesi yönünde irade ortaya konulması ve somut adım atılması beklentisini muhataplarına iletecek.

FİDAN TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİNİ ANLATACAK

Gayriresmi toplantıda Türkiye'nin öncelikleri de gündemde olacak. Bakan Fidan; Gümrük Birliği'nin günün ihtiyaçlarına uygun olarak modernize edilmesi konusunda Türkiye'nin önceliklerini hatırlatacak.

Ayrıca Fidan; vizeyle ilgili sorunların giderilmesinin AB ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel, akademik ve insani bağların sürdürülmesi açısından önemini vurgulayacak. Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki net tutumunu da AB tarafına bir kez daha iletecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bu kapsamda Fidan'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.