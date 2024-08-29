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5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB toplantısına katılıyor

Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkilerin yeniden canlandırılması için büyük bir adım attı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği'nin daveti üzerine Brüksel'deki Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılacak.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 08:36 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 08:48
5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB toplantısına katılıyor

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Ankara'nın, ilişkilerin canlandırılması çağrısı Avrupa'da karşılık buldu.

5 YIL ARADAN SONRA DAVET EDİLDİ
Türkiye, 5 yıl aradan sonra Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na davet edildi.

Toplantıda güncel uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Diplomatik kaynaklara göre davet, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin Avrupa Birliği tarafından anlaşıldığına işaret ediyor.

Türkiye'yi Brüksel'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Fidan, Avrupalı mevkidaşlarına bölgesel ve küresel tehditlere karşı Türkiye-AB iş birliğinin önemini anlatacak.

İlişkilerin güçlendirilmesi yönünde irade ortaya konulması ve somut adım atılması beklentisini muhataplarına iletecek.

FİDAN TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİNİ ANLATACAK
Gayriresmi toplantıda Türkiye'nin öncelikleri de gündemde olacak. Bakan Fidan; Gümrük Birliği'nin günün ihtiyaçlarına uygun olarak modernize edilmesi konusunda Türkiye'nin önceliklerini hatırlatacak.

Ayrıca Fidan; vizeyle ilgili sorunların giderilmesinin AB ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel, akademik ve insani bağların sürdürülmesi açısından önemini vurgulayacak. Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki net tutumunu da AB tarafına bir kez daha iletecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bu kapsamda Fidan'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Avrupa Birliği davet etti: 5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gymnich toplantısına katılacak

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