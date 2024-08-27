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Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümünde dünyaya mesaj verdi!

Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda “Bizim yürüyüşümüz, ‘Türkiye Yüzyılı’nadır. Malazgirt Zaferi’nin rehberliğinde, aydınlığında inşallah bu yolu yürüyeceğiz. Sultan Alparslan’ın emanetlerine sahip çıkacağız” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024
Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümünde dünyaya mesaj verdi!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt'te Zaferin 953. Yıl Dönümü Kutlaması'nda dünyaya mesaj verdi:

Anadolu'nun kapılarının bir daha kapanmamak üzere ardına kadar açıldığı bu topraklarda Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü seneidevriyesine ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Malazgirt, vahdetin ve zulme karşı kenetlenmenin zaferidir. Allah, Sultan Alparslan'a ve ordusuna kendilerinden dört kat daha fazla düşmana karşı 26 Ağustos 1071'te muhteşem bir zafer nasip etti.

Bu zaferle Anadolu'nun ezeli ve ebedi Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilan ettik. İstanbul'un fethine giden sürecin en kritik adımı Malazgirt'te atılmıştır. Malazgirt Zaferi, Kudüs'ün fethinin önünü açan stratejik bir dönüm noktası olmuştur. Davamız, güneşin doğup battığı her yere ilahi kelimetullahı götürmek davasıdır. Davamız, mazluma umut kanayan yaralara merhem olmak, nesillere ve çağlara ışık olmaktır. Bizim de yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır. Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında inşallah bu yolu yürüyeceğiz. Alparslan'ın emanetlerine sahip çıkacağız...

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