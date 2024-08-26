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Terör devleti İsrail yine gazetecileri hedef aldı! TRT kameramanı ve asistanı yaralandı | Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti'den çok sert tepki

Terör devleti İsrail, Filistin'de yine gazetecileri hedef aldı. Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde basın çadırı vuruldu. TRT kameramanı ve asistanı yaralandı. Alçak saldırıya Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti çok sert tepki gösterdi

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 00:35 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 00:35
Terör devleti İsrail yine gazetecileri hedef aldı! TRT kameramanı ve asistanı yaralandı | Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti’den çok sert tepki

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT Arabi kameramanı yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca saldırı düzenledi.

Saldırıda TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı.



DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığınca, İsrail ordusunun gazetecilerin çadırının önündeki bir araca yaptığı saldırıya ve yaralanan TRT mensuplarına ilişkin, "Gazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırılar, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabalarıdır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşım yaptı.



Paylaşımda, "Gazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırılar, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabalarıdır. İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmak için var gücüyle çalışan tüm basın mensuplarının yanındayız. Son saldırıda yaralanan TRT mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca yaptığı saldırıda, TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralanmıştı. Zeanin'in asistanı Muhammed Karaca ve birçok basın mensubu da yaralanmıştı.



AK PARTİ SALDIRIYI LANETLEDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıyı lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin her saldırısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki "iddianamenin" parçası olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusunun Han Yunus'ta, içinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin'in bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını lanetliyoruz. Filistin'deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve İsrail soykırımını belgeleyen tüm basın mensuplarını selamlıyoruz. Bu vesileyle TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralanan kameraman kardeşimize acil şifalar diliyoruz."



BAKAN TUNÇ'TAN KINANAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıyı kınadı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kalleş saldırıda aralarında TRT kameramanı ve asistanının da bulunduğu yaralılara acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tam 325 gündür Gazze'de soykırım yapan katil İsrail, gazetecileri hedef alarak işlediği insanlık ve savaş suçlarının dünyaya duyurulmasını engelleyemeyecektir. Uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap verecek olan bebek katili barbar İsrailli yetkililer, dünya tarihinde lanetle anılacaktır."

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