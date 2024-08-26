Terör devleti İsrail yine gazetecileri hedef aldı! TRT kameramanı ve asistanı yaralandı | Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti’den çok sert tepki

AK PARTİ SALDIRIYI LANETLEDİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıyı lanetledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin her saldırısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki "iddianamenin" parçası olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"İsrail ordusunun Han Yunus'ta, içinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin'in bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını lanetliyoruz. Filistin'deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve İsrail soykırımını belgeleyen tüm basın mensuplarını selamlıyoruz. Bu vesileyle TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralanan kameraman kardeşimize acil şifalar diliyoruz."
BAKAN TUNÇ'TAN KINANAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıyı kınadı.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kalleş saldırıda aralarında TRT kameramanı ve asistanının da bulunduğu yaralılara acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tam 325 gündür Gazze'de soykırım yapan katil İsrail, gazetecileri hedef alarak işlediği insanlık ve savaş suçlarının dünyaya duyurulmasını engelleyemeyecektir. Uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap verecek olan bebek katili barbar İsrailli yetkililer, dünya tarihinde lanetle anılacaktır."