Savunmanın yeni kalesi Ay yıldız Karargâhı! Pentagon’dan büyük olacak! Sona yaklaşılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın 2021'de 30 Ağustos'un yıl dönümünde temelini attığı Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuvvetlerini bir araya toplayacak Ay Yıldız Karargâhı savunmanın yeni kalesi olacak.

2025'e yetiştirilmesi planlanan karargâh için Milli Savunma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında iklim değişikliğine uyum protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında karargâh yerleşkesindeki 20 hektarlık alana yılsonuna kadar 13 bin fidan dikilecek. Alanda inşa edilecek binaların son teknolojiyle donatılmasının yanı sıra karargâh çevreye de duyarlı olacak.