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Savunmanın yeni kalesi Ay yıldız Karargâhı! Pentagon'dan büyük olacak! Sona yaklaşılıyor

Başkan Erdoğan'ın 2021'de temelini attığı Ay Yıldız Karargâhı'nın 2025'te tamamlanacağı öğrenildi. Karargah, ABD Savunma Bakanlığı "Pentagon"dan daha büyük olacak. Ankara Etimesgut'ta inşa edilecek karargâhta, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri aynı kampüste toplanacak.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 07:04 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 07:08
Savunmanın yeni kalesi Ay yıldız Karargâhı! Pentagon’dan büyük olacak! Sona yaklaşılıyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'de 30 Ağustos'un yıl dönümünde temelini attığı Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuvvetlerini bir araya toplayacak Ay Yıldız Karargâhı savunmanın yeni kalesi olacak.

2025'e yetiştirilmesi planlanan karargâh için Milli Savunma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında iklim değişikliğine uyum protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında karargâh yerleşkesindeki 20 hektarlık alana yılsonuna kadar 13 bin fidan dikilecek. Alanda inşa edilecek binaların son teknolojiyle donatılmasının yanı sıra karargâh çevreye de duyarlı olacak.

AYNI KAMPÜSTE TOPLANACAK
Ankara Etimesgut'ta 12,6 milyon metrekarelik arazi üzerinde konumlandırılan projede 890 bin metrekarelik kapalı alanda Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri aynı kampüste toplanacak.

Geçtiğimiz yıl tamamlanması planlanan Karargâh, yüklenici firma Rönesans'ın deprem bölgesindeki çalışmalara yönlendirilmesi nedeniyle yetiştirilememişti.

PENTAGON'DAN BÜYÜK OLACAK
Şimdi yeniden çalışmaların başlayacağı karargâhın 2025 sonuna kadar yetiştirilmesinin planlandığı öğrenildi. Erdoğan'ın "Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getirmiş olacağız" ifadesiyle tüm dünyaya duyurduğu karargâh, ABD Savunma Bakanlığı "Pentagon"dan büyük olacak.

Karargâhta 2024-2028 yıllarına yayılacak şekilde ağaçlandırma yoluyla yeni karbon yutak alanlarının oluşturulması hedefiyle "Erozyonla Mücadele, İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Yeni Karbon Yutak Alan Oluşturma Projesi" 1. Etap çalışmalarına başlanıldı.Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğine karşı dirençli bir kampüs oluşturulacak.

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