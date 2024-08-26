MİT, PKK'nın kalemini kırdı: "Tekin Guyi" kod adlı Abdülhamit Kapar etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından "Tekin Guyi" kod adlı Abdülhamit Kapar'ı Suriye'nin Kamışlı şehrinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Terör örgütü PKK/ KCK'ya 1992'de katılan Kapar, Irak'taki faaliyetlerinin ardından 2018'de Suriye'ye geçti.

EN KANLI KATİLLERDENDİ

İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde "yeşil" kategoride yer alan Kapar'ın, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Taşdelen Jandarma Karakolu'na yönelik 1992'de gerçekleştirilen ve 26 erin şehit olduğu, 2 erin kaçırıldığı eylemi organize ettiği bildirildi.