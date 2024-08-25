CHP’li Tuncay Özkan’ın dosyasını açtık! Her türlü pislik var: FETÖ ve bebek katili Öcalan’a methiyeler, şantajlar, trol ordusu komutanlığı...

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yine büyük bir küstahlığa imza attı. Sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı hedef alan özkan haddini aşarak, Başkan Erdoğan'a "Seni gibi züppe seni" sözleriyle dil uzattı.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI



CHP'li Özkan'ın küstah sözlerine soruşturma başlatıldı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum."





PEŞ PEŞE TEPKİ YAĞDI



Özkan'ın açıklamalarında AK Parti'den ve vatandaşlardan da tepki yağdı.



TAKVİM.COM.TR DOSYASINI AÇTI



Öte yandan her türlü rezillikte başrol oynayan Tuncay Özkan'ın dosyasını sizler için derledik. Geçmişte FETÖ ve bebek katili Öcalan'a methiyeler dizen Özkan'ın CHP'deki trol ordusu ise hala akıllarda. İşte tüm detaylar…