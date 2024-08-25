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CHP'li Tuncay Özkan'ın dosyasını açtık! Her türlü pislik var: FETÖ ve bebek katili Öcalan'a methiyeler, şantajlar, trol ordusu komutanlığı...

Sosyal medya hesabından yine trollüğe soyunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, küstah sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Skandal ifadelere peş peşe çok sert tepkiler gelirken, Takvim.com.tr CHP'li Özkan'ın dosyasını sizler için açtı. Peki CHP'li 'Çukur Tuncay' aslında kim? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 22:47 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 23:10
CHP’li Tuncay Özkan’ın dosyasını açtık! Her türlü pislik var: FETÖ ve bebek katili Öcalan’a methiyeler, şantajlar, trol ordusu komutanlığı...

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yine büyük bir küstahlığa imza attı. Sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı hedef alan özkan haddini aşarak, Başkan Erdoğan'a "Seni gibi züppe seni" sözleriyle dil uzattı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP'li Özkan'ın küstah sözlerine soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum."

Başkan Recep Tayyip Erdoğana hadsiz sözler sarf etmişti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldıBaşkan Recep Tayyip Erdoğana hadsiz sözler sarf etmişti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı



PEŞ PEŞE TEPKİ YAĞDI

Özkan'ın açıklamalarında AK Parti'den ve vatandaşlardan da tepki yağdı.

TAKVİM.COM.TR DOSYASINI AÇTI

Öte yandan her türlü rezillikte başrol oynayan Tuncay Özkan'ın dosyasını sizler için derledik. Geçmişte FETÖ ve bebek katili Öcalan'a methiyeler dizen Özkan'ın CHP'deki trol ordusu ise hala akıllarda. İşte tüm detaylar…



İŞTE ÖZKAN'IN GERÇEK YÜZÜ

1998 yılında FETÖ elebaşı Gülen'in karşısında el pençe divan röportaj yapab Özcan, Susurluk olayıyla ilgili MİT belgelerinde adı geçen Gülen'i aklamak için adını temize çıkarıp, ona çanak tutacak sorular sormuştu.

Tuncay Özkan'ın, yüzüne bakmaya tenezzül bile etmeyen Gülen'e çanak tutacak sorular sorması yetmezmiş gibi onun karşısında iki büklüm olup 'efendim' diye sorular sorması halen akıllarda.

Özkan, Gülen'in karşısında ezile büzüle şu soruyu sormuştu:

"Efendim MİT iddiaları hakkında ne diyorsunuz?"

Tuncaz Özkan:'ı kensisini aklama operasyonundan memnun olan FETÖ ele başı Gülen, o tarihte Kanal D ekranlarında yalanlarını tüm ülkeye yayma fısrası bulup şöyle cevaplamıştı:

"Bu tür iddiaların gerçekle ilgisi yoktur. Bu tür iddialar bizi yıpratmaya çalışanların iftiralarıdır. Yok efendim bizim arkamızda ABD varmış gibi bir sürü iddialar atılıyor. Bunların hepsi iftiradır"



FETÖ'CÜ AKIN İPEK'E TEŞEKKÜR

CHP'li Tuncat Özkan, sahip olduğu Kanaltürk'ü FETÖ'cülere satmıştı. Özkan, bununla iftihar ederek FETÖ finansörlerinden Akın İpek'e teşekkür etmişti.



28 ŞUBAT İTİRAFI

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan 28 Şubat darbesine ilişkin itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu. Tuncay Özkan, Erbakan hükümetinin FETÖ'nün devirdiğini söylemişti.



BEBEK KATİLİ ÖCLAN'A METHİYELER DİZDİ

CHP'li Özkan canlı yayından bebek katili Öcalan'a methiyeler dizerrek, "Abdullah Öcalan'ın siyasi tutumu Türkiye'nin bütünlüğüne, bütünlüğüne çok farklı açıdan katkı sağlar. Türkiye akıllı davranmak zorunda." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I ABD'YE ŞİKAYET ETTİ

Rezillikleri bunlarla sınırlı kalmayan Özkan, Başkan Erdoğan'ı eski ABD Başkanı Obama'ya şikayet ederek mektup göndermişti.

"Bizi kurtarın" diyerek yalvaran Özkan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Başkan Obama, Bu din Faşizminin Türkiye'yi ele geçirmesi ve batılı bir demokrasi olma yolunda inanılmaz mesafe kateden ülkemi Hamas Örgütünün yanına koymasına, hukukun üstünlüğüne inanan vicdanınızla mı izin vereceksiniz? Türkiye'de Museviler gibi İslam dışı dini azınlıkların hedef gösterilmesine, toplumun İranlaştırılmasına sessiz mi kalacaksınız?"

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TROL ORDUSU KOMUTANI

Seçim döneminde Kılıçdaroğlu'nun 40 milyon takipçiye ulaşan 6 ayaklı troll ağı deşifre olmuştu. Yaşanan bu gelişme tüm sıcaklığını korurken CHP'li Tuncay Özkan'ın da troll ekibi kurduğu ortaya çıkmıştı. Özkan'ın, trolleri arasında porno video yayınlayan bir hesabın da var olması dikkatlerden kaçmamıştı. Algı tüccarlığına soyunan Özkan,"CHP logolu PKK afişi asacaklar" yaygarısı koparıp trolleri ve güdümündeki medyayla Cumhur ittifakını hedef almıştı.

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RANT ASANSÖRÜ SKANDALI

Tuncay Özkan'ın partilerinin belediye başkanlarını ziyaret ederek rant elde etmek için "Asansör denetimini AND firmasına verin" diye baskı yaptığı ortaya çıkmıştı.

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