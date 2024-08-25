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Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlı bir şekilde yürütülüyor.



Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK Kurumlar sözde Genel Sorumlusu Tekin Guyi kod Abdülhamit Kapar, Suriye/Kamışlı'da gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirdi.



PKK/YPG'nin şah damarını kesildi! YPG İÇERİSİNDE KRİTİK ÖNEME SAHİPTİ PKK/KCK'nın Suriye'deki Askeri Kanadı YPG bünyesinde yer alan Maliye Birimi, Lojistik Birimi, Enternasyoneller Taburu, Kurye Birimi, Sanayi Birimi, Hapishaneler ve Tünel İnşaatı gibi tüm kurumların bağlı olduğu Tekin Guyi kod Abdülhamit KAPAR, PKK/YPG'nin Suriye'deki en önemli sözde sorumlularındandı.

PKK Kurumlar sözde Genel Sorumlusu Tekin Guyi kod Abdülhamit Kapar ULUDERE ŞEHİTLERİNİN KANI YERDE KALMADI Terör arananlar listesinde "yeşil" kategoride yer alan Abdülhamit KAPAR, Şırnak/Uludere Taşdelen Jandarma Karakolu'na yönelik 15/05/1992'de gerçekleştirilen ve 26 erin şehit olduğu, 2 erin kaçırıldığı eylemi organize etmesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesindeydi. 32 yıldır örgüt içerisinde bulunan terörist KAPAR, 2021 yılında MİT'in Derik'te gerçekleştirdiği operasyondan sağ kurtulması üzerine kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak, başarılı olamadı. MİT ajanlarının uzun süredir takibi altında olan Tekin Guyi kod A.KAPAR'ın Kamışlı'da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine terörist Kapar'a yönelik düzenlenecek operasyon için harekete geçildi.