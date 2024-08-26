Ankara - Şam hattında arka kapı diplomasisi yoğunlaştı, Türkiye ve Suriye arasında yeni dönemin kapıları aralandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad , ilişkilerin normalleşmesi için irade beyan etti. Artık iki liderin nerede ve ne zaman görüşeceğine dair detaylar konuşulmaya başlandı. Tarihi zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de iştirak edeceği söylenirken görüşmenin Moskova 'da yapılma ihtimali kuvvetlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010)





Türkiye'nin masaya getirdiği şartlar ve Suriye'nin istekleri konusunda bir sorunun olmadığını belirten Beşşar Esad, "Mesela Türk yetkililerin sürekli dile getirdiği konu mülteciler ve terör meselesi. Suriye'nin sürekli dile getirdiği şey ise, Suriye topraklarından çekilme meselesi ve aynı zamanda terör meselesidir. Bu başlıkların dördünde de bir sorunumuz olduğuna inanmıyoruz, ister Suriye başlıkları olsun, ister Türkiye başlıkları" değerlendirmesinde bulundu.



"SİSTEMATİK VE GERÇEKÇİ ÇALIŞIYORUZ"



Türkiye ile ilişkileri rayına oturtmak konusunda sistematik ve gerçekçi bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Esad, "Önemli olan hedeflerimizin net olması ve bu hedeflere doğru nasıl ilerleyeceğimizi bilmemizdir" dedi.