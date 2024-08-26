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Esad'dan "Terörle mücadele Türkiye ile ortak çıkarımız" sözleri! PKK'da "Ankara ve Şam bizi ortadan kaldıracak" korkusu

Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme zemini arayışları hız kesmeden sürüyor. Son olarak Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, terörle mücadelenin her iki ülkenin de ortak çıkarı olduğunun altını çizdi. Bilindiği üzere Suriye topraklarının kuzeyi ve doğusunda yer alan bazı kısımlar PKK/YPG/PYD işgali altında. Türkiye de güney sınırlarında bir 'teröristan' kurdurmamakta niyetli. Ana odağı bölgeyi terörden arındırmak olan Türkiye - Suriye normalleşme süreci PKK'da "Ankara ve Şam bizi ortadan kaldıracak" korkusuna yol açtı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 09:57 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 10:27
Esad’dan Terörle mücadele Türkiye ile ortak çıkarımız sözleri! PKK’da Ankara ve Şam bizi ortadan kaldıracak korkusu

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Ankara - Şam hattında arka kapı diplomasisi yoğunlaştı, Türkiye ve Suriye arasında yeni dönemin kapıları aralandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ilişkilerin normalleşmesi için irade beyan etti. Artık iki liderin nerede ve ne zaman görüşeceğine dair detaylar konuşulmaya başlandı.

Tarihi zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de iştirak edeceği söylenirken görüşmenin Moskova'da yapılma ihtimali kuvvetlendi.

Esad, Suriye Halk Meclisi'nde Ankara - Şam normalleşmesi konusuyla ilgili konuştuEsad, Suriye Halk Meclisi'nde Ankara - Şam normalleşmesi konusuyla ilgili konuştu

ESAD: TERÖRLE MÜCADELE HER İKİ ÜLKENİN ORTAK ÇIKARI

Normalleşme zemini arayışları sürerken Suriye Devlet Başkanı Esad, Suriye Halk Meclisi'ni Ankara - Şam hattındaki gelişmelere ilişkin bilgilendirdi.

Komşu ülkelerle çatışmayan ilkeler ve ortak çıkarlar doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Esad, terörle mücadelenin her iki ülkenin de ortak çıkarı olduğunun altını çizdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010)


Türkiye'nin masaya getirdiği şartlar ve Suriye'nin istekleri konusunda bir sorunun olmadığını belirten Beşşar Esad, "Mesela Türk yetkililerin sürekli dile getirdiği konu mülteciler ve terör meselesi. Suriye'nin sürekli dile getirdiği şey ise, Suriye topraklarından çekilme meselesi ve aynı zamanda terör meselesidir. Bu başlıkların dördünde de bir sorunumuz olduğuna inanmıyoruz, ister Suriye başlıkları olsun, ister Türkiye başlıkları" değerlendirmesinde bulundu.

"SİSTEMATİK VE GERÇEKÇİ ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye ile ilişkileri rayına oturtmak konusunda sistematik ve gerçekçi bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Esad, "Önemli olan hedeflerimizin net olması ve bu hedeflere doğru nasıl ilerleyeceğimizi bilmemizdir" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010)


Esad "Terörle mücadele her iki ülkenin ortak çıkarı" beyanında bulurken Türkiye de güney sınırlarında bir 'teröristan' kurdurmamaya niyetli.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" diyerek açık açık harekat sinyali verdi.

Ankara - Şam yakınlaşmasının ana odağı da 'Teröristan kurdurmamak' yönünde. Suriye rejimi ve Rusya, Türkiye gibi düşünüyor. Bölgede ABD ve İsrail'e hizmet edecek bir terör oluşumunun devletleşmesini istemiyor.

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PKK/PYD'Yİ ENDİŞE SARDI... "BİZİ ORTADAN KALDIRACAKLAR"

Hem Ankara hem de Şam'ın 'terörle mücadele' konusunda ortak beyanları PKK'yı iyiden iyiye köşeye sıkıştırmış vaziyette.

PKK medyasında panik manşetleriPKK medyasında panik manşetleri

Suriye'nin kuzeyindeki sözde özerk yönetimin PKK/PYD çatısı altında düzenlediği bir toplantıda "Ankara ve Şam 'özerk' yönetimi ortadan kaldırmayı amaçlıyor" denildi.

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