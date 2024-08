Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran kimdir, kaç yaşında, nerede kayboldu, kaç gündür kayıp?

Aile ve Toplumun Umudu

Narin'in ailesi, kızlarının bulunması için canla başla çalışan güvenlik güçlerine teşekkürlerini sunuyor. Anne Yüksel Güran, kızının zeki ve okumayı seven bir çocuk olduğunu, en son öğle yemeğinde patates kızartması istediğini hatırlatıyor. Baba Arif Güran ise, "Kızımın bir an önce bulunmasını diliyoruz, her türlü desteğe hazırız," ifadeleriyle duygularını dile getiriyor.