Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran kimdir, kaç yaşında, nerede kayboldu, kaç gündür kayıp?

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Diyarbakır'ın huzur dolu mahallelerinden birinde yaşanan ve yürekleri ağza getiren olay, küçük Narin'in kaybolmasıyla gündeme oturdu. Bu gizemli kayboluş, bölge sakinlerinin ve yetkililerin sürekli dikkatini çekiyor. Narin'in son olarak görüldüğü anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri, toplumda büyük bir endişe yarattı. Bu görüntülerde, Narin dört arkadaşıyla neşe içinde yürürken görülüyor; ancak bir süre sonra arkadaş grubundan ayrılarak, mahallenin tepesine doğru giden yolu seçiyor ve evine doğru ilerliyor. Peki, Narin Güran kimdir, kaç yaşında, nerede kayboldu, kaç gündür kayıp? İşte merak edilen detaylar...

Kayıp Narin Bulundu Mu, Kaç Gündür Kayıp? Bu kaybolma vakası üzerine, mahalledeki giriş ve çıkışlar dahil olmak üzere, bugüne kadar toplamda 9 bin 300 araç titizlikle kontrol edildi. Her bir aracın, Narin'le ilgili ipucu taşıyıp taşımadığı araştırıldı.