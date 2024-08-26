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Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran kimdir, kaç yaşında, nerede kayboldu, kaç gündür kayıp?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayı oldukça merak ediliyor. Narin için yapılan aramalarda, evine birkaç adım mesafedeki kayalıklarda kan izleri keşfedildi. Dördüncü gününde devam eden aramalarda, Narin’in son olarak güvenlik kamerasına takıldığı patika yol civarında yeni deliller bulundu. Olayın son gelişmeleri yakından izleniyor. Narin Güran'ı bulma çabaları aralıksız devam ediyor. "Narin bulundu mu?" sorusu, olayı takip eden vatandaşlar tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Peki, Narin Güran kimdir, kaç yaşında, nerede kayboldu, kaç gündür kayıp? İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 10:03 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 10:03
Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran kimdir, kaç yaşında, nerede kayboldu, kaç gündür kayıp?

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Diyarbakır'ın huzur dolu mahallelerinden birinde yaşanan ve yürekleri ağza getiren olay, küçük Narin'in kaybolmasıyla gündeme oturdu. Bu gizemli kayboluş, bölge sakinlerinin ve yetkililerin sürekli dikkatini çekiyor. Narin'in son olarak görüldüğü anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri, toplumda büyük bir endişe yarattı. Bu görüntülerde, Narin dört arkadaşıyla neşe içinde yürürken görülüyor; ancak bir süre sonra arkadaş grubundan ayrılarak, mahallenin tepesine doğru giden yolu seçiyor ve evine doğru ilerliyor. Peki, Narin Güran kimdir, kaç yaşında, nerede kayboldu, kaç gündür kayıp? İşte merak edilen detaylar...

Kayıp Narin Bulundu Mu, Kaç Gündür Kayıp?

Bu kaybolma vakası üzerine, mahalledeki giriş ve çıkışlar dahil olmak üzere, bugüne kadar toplamda 9 bin 300 araç titizlikle kontrol edildi. Her bir aracın, Narin'le ilgili ipucu taşıyıp taşımadığı araştırıldı.

Bu süreçte, mahalle sakinleri ve güvenlik güçleri, Narin'i bulma umuduyla her taşın altına bakıyor, her ihtimali değerlendiriyorlar. Narin'in kayboluşu, sadece bir ailenin değil, tüm bir topluluğun yüreğini burkuyor ve onların güvenli, huzurlu günlerine dönme arzusunu pekiştiriyor.

Arama çalışmaları sırasında, Narin'in evine yaklaşık 20 metre uzaklıkta kan lekeleri tespit edilmiş, bu alana güvenlik şeridi çekilmiştir. Olay yeri ekipleri, kan lekelerinin üzerinde bulunduğu kaya parçalarını toplayarak analiz için laboratuvara gönderdi. Bu süreçte, Narin'in nerede kaybolduğu ve kaç gündür bulunamadığına dair bilgiler, kamuoyunun acil bilgisine sunulmaktadır.

Arama Faaliyetlerine Toplumun Katılımı

Narin'in kaybolmadan önceki son görüntülerinde, dört arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından yalnız başına evine doğru ilerlediği belirlendi. Şimdiye kadar mahalle giriş ve çıkışlarında 9,300'den fazla araç kontrol edilmiş, ancak hala Narin'e dair bir iz bulunamamıştır.

Aile ve Toplumun Umudu

Narin'in ailesi, kızlarının bulunması için canla başla çalışan güvenlik güçlerine teşekkürlerini sunuyor. Anne Yüksel Güran, kızının zeki ve okumayı seven bir çocuk olduğunu, en son öğle yemeğinde patates kızartması istediğini hatırlatıyor. Baba Arif Güran ise, "Kızımın bir an önce bulunmasını diliyoruz, her türlü desteğe hazırız," ifadeleriyle duygularını dile getiriyor.

Yetkililerden Açıklama

Diyarbakır Valiliği, geniş çaplı arama çalışmalarının Valilik koordinasyonunda, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. Ayrıca sosyal medyada yer alan asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığını, vatandaşların bu tarz bilgilere itibar etmemeleri gerektiğini belirtti.

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