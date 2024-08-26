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CHP'nin Nizip'teki 'fıstık' tiyatrosu çöktü! Çiftçi dediler CHP'li başkanın eşi çıktı

CHP'nin Gaziantep'teki 'fıstık' tiyatrosu elinde patladı. Özgür Özel'in yolunu kesen kadının çiftçi değil CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıktı. Yere fıstık döken şahsın ise CHP üyesi olduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 08:18 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 08:22
CHP’nin Nizip’teki ’fıstık’ tiyatrosu çöktü! Çiftçi dediler CHP’li başkanın eşi çıktı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gaziantep'teki 'fıstık' mitingi tiyatrodan öteye geçemedi.

ÇİFTÇİ DEDİLER BAŞKAN'IN EŞİ ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Nizip'te konuştuğu kadın 'çiftçi'nin aslında CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıktı.
CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın paylaşımı CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın paylaşımı

Belediye Başkanı Doğan'ın sözde eylemi sosyal medya hesabından paylaştı.
Yere fıstık döken şahsın CHP üyesi olduğu tespit edildiYere fıstık döken şahsın CHP üyesi olduğu tespit edildi

YERE FISTIK DÖKEN DE CHP ÜYESİ

Aynı mitingde yere fıstık döken sözde eylemcinin ise CHP Oğuzeli Belediye meclis üyesi Mahmut Güven'den başkası değildi.
Özgür Özel'in yolunu kesen kadının çiftçi değil CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıktıÖzgür Özel'in yolunu kesen kadının çiftçi değil CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıktı

CHP'nin çiftçilerden ziyade kendi partilileriyle kurduğu fıstık mizanseni büyük tepkiyle karşılandı.

Konuya ilişkin "Ya konuşturacak çiftçi bulamadılar ya da çiftçiye güvenemeyip kendileri tiyatro oynadılar" yorumlarını da beraberinde getirdi.
CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan eşini çiftçi diye tanıttı!CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan eşini çiftçi diye tanıttı!
CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan eşini çiftçi diye tanıttı!

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