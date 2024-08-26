CHP’nin Nizip’teki ’fıstık’ tiyatrosu çöktü! Çiftçi dediler CHP’li başkanın eşi çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi
'nin Gaziantep
'teki 'fıstık' mitingi tiyatrodan öteye geçemedi.
ÇİFTÇİ DEDİLER BAŞKAN'IN EŞİ ÇIKTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
'in Nizip
'te konuştuğu kadın 'çiftçi'nin aslında CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi Aslıhan Doğan
olduğu ortaya çıktı.
CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın paylaşımı
Belediye Başkanı Doğan'ın sözde eylemi sosyal medya hesabından paylaştı.
Yere fıstık döken şahsın CHP üyesi olduğu tespit edildi
YERE FISTIK DÖKEN DE CHP ÜYESİ
Aynı mitingde yere fıstık döken sözde eylemcinin ise CHP Oğuzeli Belediye meclis üyesi Mahmut Güven'den başkası değildi.