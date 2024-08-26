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Çalışma saatlerinin azalması, sadece çalışanların hayat kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda iş verimliliğini de olumlu yönde etkileyebilir. Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler ve kamuoyu baskısı, önümüzdeki dönemde önemli gelişmelerin habercisi olabilir. Peki Çalışma saatleri düşecek mi? Mesai saatleri değişiyor mu, kısalacak mı? İşte ayrıntılar...

Esnek Çalışma Saatlerine Global Geçiş Dünya çapında birçok ülke, çalışma sürelerini azaltma yoluna gitmiş durumda. Avrupa'da esnek çalışma modelleri hayata geçirilirken, bu değişimlerin ülkemizde de yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu. İşte bu konudaki en son gelişmeler: