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Çalışma saatleri kısaldı mı? Kamuda 40 Özel Sektörde 35 Saat!

Son zamanlarda gündemi meşgul eden sorular arasında, "çalışma saatleri kısalıyor mu?" yer alıyor. Özellikle Avrupa'daki esnek çalışma modellerinin benimsenmesi, ülkemizde de benzer düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağına dair tartışmaları beraberinde getiriyor. Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan, bu konuda dikkat çekici bilgiler sunuyor. Peki, gerçekten mesai saatleri azalacak mı? Kamuda kaç saat, özel sektörde kaç saat olacak?

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 09:44 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 09:45
Çalışma saatleri kısaldı mı? Kamuda 40 Özel Sektörde 35 Saat!

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Çalışma saatlerinin azalması, sadece çalışanların hayat kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda iş verimliliğini de olumlu yönde etkileyebilir. Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler ve kamuoyu baskısı, önümüzdeki dönemde önemli gelişmelerin habercisi olabilir. Peki Çalışma saatleri düşecek mi? Mesai saatleri değişiyor mu, kısalacak mı? İşte ayrıntılar...

Esnek Çalışma Saatlerine Global Geçiş

Dünya çapında birçok ülke, çalışma sürelerini azaltma yoluna gitmiş durumda. Avrupa'da esnek çalışma modelleri hayata geçirilirken, bu değişimlerin ülkemizde de yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu. İşte bu konudaki en son gelişmeler:

Mesai Saatleri Düşecek Mi?

Hürriyet Gazetesi'nin yazarı Noyan Doğan, okuyucuların, "Mesai saatleri azalacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Kimi okuyucular, eğer mesai saatleri azalırsa ücretlerin de düşüp düşmeyeceğini sorguluyor. Gerçekten de, son haftalarda kamuoyunda mesai saatlerinin azaltılacağı yönünde yoğun bir beklenti var. Özellikle kamuda, taslaklar hazırlanıyor ve bu taslaklara göre mesai saatlerinin kamuda 40, özel sektörde ise 35 saate indirilmesi planlanıyor.

Kamuda ve Özel Sektörde Mesai Saatleri

Mevcut durumda, İş Kanunu'na göre kamuda çalışma süresi haftalık 40 saatken, özel sektörde bu süre 45 saat olarak belirlenmiştir. Fazla çalışma süreleri ise bu sürelerin üzerine çıkıldığında başlar ve fazladan çalışılan her saat için yüzde 50 fazla ücret ödenir. Örneğin, saatlik asgari ücret 88.90 lira iken, fazla mesai yapan bir çalışanın saat başına 133 lira alması beklenir.

Dünya Genelinde Çalışma Saatleri

Birçok Avrupa ülkesinde haftalık çalışma süreleri ortalama 36.4 saatlerde seyrederken, ABD ve Almanya gibi ülkelerde bu süre 35-40 saat arasında değişmektedir. Türkiye'de ise çalışma saatleri, Avrupa ortalamasının üzerindedir.

Bu bağlamda, sendikalar ve toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla 35 saatlik çalışma sürelerinin gündeme getirilmesi, aslında fazla mesai ücretlerinin artırılması amacıyla yapılan bir hamle olarak değerlendirilebilir.

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