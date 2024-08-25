Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hadsiz sözler sarf etmişti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a sosyal medya üzerinden tepkiler peş peşe geldi.





"SİYASİ AHLAKTAN YOKSUN VE ÇİRKİNLİK ABİDESİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Özkan'ın açıklamalarına şu sözlerle çıkıştı: Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur.





"DİLİNİ İÇERİ SOK SANA BURADAN KEMİL ATAN OLMAZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı paylaşımda, "Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi 'Milletin Adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da." ifadelerini kullandı.

"SÖZE BAKTIK SÖZ DEĞİL SÖYLEYENE BAKTIK ADAM DEĞİL"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise CHP'li Özkan'ın söz konusu paylaşımına verdiği yanıtta, "Söze baktık; söz değil... Söyleyene baktık; adam değil!" dedi. Kabaktepe paylaşımında, "Belli ki şer odakları, mensubu olduğu partinin TV kanalına çöken, FETÖ'nün önünde diz çöken, el pençe divan duran, hiçbir ahlâki ilkesi olmayan karakter fukarasının düğmesine yeniden basmış… İsmi, kendi partisinde bile şaibe, kara ve kirli para ile anılan zat; milyonlarca vatandaşımızın teveccühü ile seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza kin ve nefret kusarak, kendi gibi çukur, zihni gibi aşağılık cümleler kurmuş! İhanet masalarının emir eri olan bir şahsın, efendilerine yaranmak adına yaptığı bu galiz hakaretleri kendisine misliyle iade ediyoruz. Herkes bilsin ki; #ÇukurTuncay ve benzerlerinin, salyalarını devlet kurumlarına, milletimize ve Cumhurbaşkanımıza bulaştırmalarına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

"TERBİYESİZ AHLAK DIŞI SÖZLERİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tuncay Özkkan hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdiği açıklamasında ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN