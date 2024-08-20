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MİT’ten Irak Hakurk’ta nokta operasyon! Terör örgütü PKK/KCK üyesi Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak/Hakurk’ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı terörist Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan AZAK’ı etkisiz hale getirdi. Hakkında teröre destek vermekten nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan Azak, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda faaliyet gösterdi.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 09:48 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 10:12
MİT’ten Irak Hakurk’ta nokta operasyon! Terör örgütü PKK/KCK üyesi Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak/Hakurk'ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK'lı Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi.

DRONLU SALDIRILARDA YER ALIYORDU
Irak/Hakurk kırsalında faaliyet gösteren Zilan Azak, terör örgütünün dronlu saldırılarında yer alıyordu.

PKK elebaşı Murat Karayılan ve öldürülen terörist Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan AzakPKK elebaşı Murat Karayılan ve öldürülen terörist Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak

HEDEFE YÖNELİK NOKTA OPERASYON
MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak'ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. Zilan Azak ayrıca Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde de kullanılıyordu.

PKK'lı terörist Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan AzakPKK'lı terörist Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak

MİT, sahadan intikal eden bilgilerin neticesinde adım adım takip ettiği terörist Zilan Azak'a yönelik operasyon kararı aldı.

MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon!

MİT SAHA AJANLARI VASITASIYLA TESPİT ETTİ
PKK/KCK mensubu Zilan Azak'ın nokta yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi. Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer alan terörist, MİT'in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'lılar ve terörist Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan AzakTerör örgütü PKK'lılar ve terörist Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak

PKK'LI TERÖRİST SEMA CUYA ÇEVLİK KOD ZİLAN AZAK KİMDİR?
Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak, 2015 yılında, üniversite eğitimini yarıda bırakıp PKK/KCK saflarına katıldı. Irak/Gare'de silahlı eğitim aldı.

Hakkında teröre destek vermekten nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan Azak, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda faaliyet gösterdi.

Terör örgütü PKK'lılar ve terörist Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan AzakTerör örgütü PKK'lılar ve terörist Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak

Azak, örgüt yöneticileri tarafından son olarak istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dron faaliyetlerinde kullanılmak üzere görevlendirildi.

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