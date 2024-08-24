Cumhur’dan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan’dan tarihi açıklamalar: Biz bu toprakların asıl sahibiyiz | Kabine 21 yıl sonra bir ilk

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhur İttifakı, Ahlat'ta buluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.
Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü nedeniyle Ahlat'ta önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
Ahlat Anadolu'da okun ilk düştüğü yerlerden, ocağın ve otağın ilk kurulduğu yurtlardandır. Ahlat bin yıl öncesinden bugüne kurulan bir iman, kültür ve medeniyet köprüsüdür. Bin yıldır bu toprakların sanat eserine dönüştürerek taşa toprağa işlenen hafıza, devletimizin ve milletimizin hafızasıdır. Ahlat'ın kıymetini bilmek değerlerin değerini bilmektir. Ahlat'ın sanat eserleri mana itibariyle geçmişimizi ve geleceğimizi temsil eden abidelerdir.
Ahlat, Malazgit ile birlikte muazzam bir coğrafyada fetih ve medeniyet rüzgarları estirmiştir. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran asıl rüzgar o rüzgardır. 8 bin 200 ecdad mezarıyla Ahlat bize kim olduğumuzu, nereden nereye gittiğimizi hatırlatır.
Göreve geldiğimizden bu yana Ahlat'ı kökleriyle buluşturmak, tarihimizdeki yerine uygun cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştık. Ahlat hamdolsun küllerinden yeniden doğdu.
"BİZ BU TOPRAKLARIN ASIL SAHİBİYİZ"
Bin yıl önce gönüllerde edinilen yer bu vatanın çimentosu, kalesi ve sigortası oldu. Yıkılmaz gök kubbesi oldu. Bin yıldır bu kardeşlik hukukunun bozmaya ve yok etmeye kimsenin gücü yetmedi. Bizi bölmeye çalıştılar. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya çalıştılar. Kalleş oyunlarla kardeşliğimizi dinamitlemek, bizi kolay lokma haline getirmek istediler. Aziz milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik. 85 milyon olarak her zaman birbirimize daha sıkı kenetlendik. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yola devam ediyoruz. Bizler bu toprakların emanetçisi değil asıl sahipleriyiz. Anadolu bizim öz yurdumuzdur. Milletimizin ebedi kardeşliğini bozmaya çalışanlar ne yaptılarsa başaramadılar.
Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Çerkez... Bu topraklar üzerinde hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli
KABİNE AHLAT'DA TOPLANACAK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:
"Başkanmız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecektir."