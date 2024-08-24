SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Cumhur'dan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan'dan tarihi açıklamalar: Biz bu toprakların asıl sahibiyiz | Kabine 21 yıl sonra bir ilk

Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Bitlis Ahlat'ta bir araya geldi. Burada tarihi açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yola devam ediyoruz. Bizler bu toprakların emanetçisi değil asıl sahipleriyiz. Anadolu bizim öz yurdumuzdur. Milletimizin ebedi kardeşliğini bozmaya çalışanlar ne yaptılarsa başaramadılar" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 21 yıl sonra, Ankara dışında başka bir ilde toplanacak. Kabine'de dış politika, iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Gazze'deki son durum masaya yatırılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 23:12 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 15:47
Cumhur’dan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan’dan tarihi açıklamalar: Biz bu toprakların asıl sahibiyiz | Kabine 21 yıl sonra bir ilk

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhur İttifakı, Ahlat'ta buluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü nedeniyle Ahlat'ta önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldiBaşkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Ahlat Anadolu'da okun ilk düştüğü yerlerden, ocağın ve otağın ilk kurulduğu yurtlardandır. Ahlat bin yıl öncesinden bugüne kurulan bir iman, kültür ve medeniyet köprüsüdür. Bin yıldır bu toprakların sanat eserine dönüştürerek taşa toprağa işlenen hafıza, devletimizin ve milletimizin hafızasıdır. Ahlat'ın kıymetini bilmek değerlerin değerini bilmektir. Ahlat'ın sanat eserleri mana itibariyle geçmişimizi ve geleceğimizi temsil eden abidelerdir.

Ahlat, Malazgit ile birlikte muazzam bir coğrafyada fetih ve medeniyet rüzgarları estirmiştir. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran asıl rüzgar o rüzgardır. 8 bin 200 ecdad mezarıyla Ahlat bize kim olduğumuzu, nereden nereye gittiğimizi hatırlatır.

Göreve geldiğimizden bu yana Ahlat'ı kökleriyle buluşturmak, tarihimizdeki yerine uygun cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştık. Ahlat hamdolsun küllerinden yeniden doğdu.

"BİZ BU TOPRAKLARIN ASIL SAHİBİYİZ"

Bin yıl önce gönüllerde edinilen yer bu vatanın çimentosu, kalesi ve sigortası oldu. Yıkılmaz gök kubbesi oldu. Bin yıldır bu kardeşlik hukukunun bozmaya ve yok etmeye kimsenin gücü yetmedi. Bizi bölmeye çalıştılar. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya çalıştılar. Kalleş oyunlarla kardeşliğimizi dinamitlemek, bizi kolay lokma haline getirmek istediler. Aziz milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik. 85 milyon olarak her zaman birbirimize daha sıkı kenetlendik. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yola devam ediyoruz. Bizler bu toprakların emanetçisi değil asıl sahipleriyiz. Anadolu bizim öz yurdumuzdur. Milletimizin ebedi kardeşliğini bozmaya çalışanlar ne yaptılarsa başaramadılar.

Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Çerkez... Bu topraklar üzerinde hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet BahçeliBaşkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli

KABİNE AHLAT'DA TOPLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Başkanmız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecektir."



25-26 Ağustos'taki törenlere Erdoğan ve Bahçeli birlikte katılacak.

Başkan Erdoğan, cumartesi gününden giderek Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde bir gece kalacak. İki liderin Bahçeli'nin kendi imkanlarıyla yaptırdığı evi de ziyaret etmesi bekleniyor.



21 YIL SONRA BİR İLK YAŞANACAK

Kabine de 21 yıl sonra, Ankara dışında başka bir ilde toplanacak.



2003 YILINDA SİVAS'TA TOPLANILMIŞTI

AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlar Kurulu, Sivas Kongresi'nin 84'üncü yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas'ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas'ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı.

Ahlat'ta toplanacak Kabine'de dış politika, iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak.

Toplantının ana gündem maddesi ise orman yangınları olacak.

Kabine'de, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınacak.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhur’dan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan’dan tarihi açıklamalar: Biz bu toprakların asıl sahibiyiz | Kabine 21 yıl sonra bir ilk
MİT Kamışlı’da PKK/YPG’nin şah damarını kesildi! Uludere şehitlerinin kanı yerde kalmadı: Tekin Guyi kod adlı Abdülhamit Kapar EX
Başkan Erdoğan’dan Bitlis’teki toplu açılışta önemli açıklamalar! CHP’li İBB’ye Vaniköy ve Paris tokadı: Muhalefete ’Ahmet Şık’ tepkisi
Ankara’yı sel aldı! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyarmıştı! Yollar göle döndü | Ankara hava durumu
Vaniköy’deki talanda ’TEMA’tik 3 maymunlar! Kaçak her metrenin diyeti İBB’ye balya balya dolar mı? ’Sinem’de ’suskunluk’ var
Kira gelirini beyan etmeyenler radara alındı! Bakan Şimşek’ten ’kayıt dışılığı azaltacağız’ mesajı... 700 bin mükellef tespit edildi
FETÖvari kumpasta yeni gelişme! Emniyet müdürlerinin mesajları kriminal raporda! Serdar Sertçelik soruşturmasında Cevheri Güven detayı
Karadeniz ve İç Anadolu’yu sel vurdu! AFAD acı haberi duyurdu: 2 kişi hayatını kaybetti | Kayseri, Kırşehir, Konya, Kapadokya...
FETÖ firarisi Hakan Şükür sosyal medyayı gelir kapısı yapmış! Dava oyunu deşifre oldu
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Tel Aviv’de uçuşlar askıya alındı: Hizbullah’tan ’Şükür’ misillemesi | ABD topa girdi
Kendine demokrat sahtekar Batı! META’ya suspus Telegram’a baskı... Pavel Durov Fransa’da gözaltına alındı | Elon Musk topa girdi
Ev kadınına emeklilik: Primlerin üçte biri devletten! Sosyal güvence gelecek
İstanbul’un sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHP’li İBB’nin Vaniköy’deki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisi
Evlat edinene prim desteği: 10 soruda doğum borçlanması! Kimler hak sahibi? Ne zaman yapılmalı?
Milli sporcu Yusuf Dikeç’in annesi ile olan fotoğrafına hadsiz yorum! Elon Musk’tan övgü: Saygı duyuyorum
SON DAKİKA