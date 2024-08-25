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Başkan Erdoğan'dan "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" pankartı açan küçük kıza yardım eli! Önce doktorunu gönderdi sonra Bakanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te yaptığı konuşma sırasında  "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankart açan küçük kıza kayıtsız kalmadı. Erdoğan kız çocuğu ile ilgilenmesi için kendi doktorunu gönderdi. Daha sonrasında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu devreye girdi. Memişoğlu ailenin yanına giderek, kız çocuğunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 16:18 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 16:30
Başkan Erdoğan’dan Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede pankartı açan küçük kıza yardım eli! Önce doktorunu gönderdi sonra Bakanı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış töreni kapsamında Bitlislilerle bir araya geldi.

Erdoğan, "Bitlis'e hükümetlerimiz döneminde yapılan yatırımların toplamı 76 milyar lirayı aşmıştır. Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya, sosyal yardımlardan, enerjiye, her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık" dedi.

Başkan Erdoğan'dan küçük kıza yardım eli!



Başkan Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.

ʺGöz ameliyatıma destek ol Tayyip dedeʺ pankartı açan küçük kızʺGöz ameliyatıma destek ol Tayyip dedeʺ pankartı açan küçük kız

BAŞKAN ERDOĞAN O PANKARTA KAYITSIZ KALMADI: DOKTORUNU GÖNDERDİ

Küçük bir kız çocuğu "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankart açtı. Bunun üzerine Erdoğan kız çocuğu ile ilgilenmesi için kendi doktorunu gönderdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu aileden bilgi aldıSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu aileden bilgi aldı

BAKAN MEMİŞOĞLU DEVREYE GİRDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sonrasında ailenin yanına giderek, kız çocuğunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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