Başkan Erdoğan'dan "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" pankartı açan küçük kıza yardım eli! Önce doktorunu gönderdi sonra Bakanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış töreni kapsamında Bitlis lilerle bir araya geldi. Erdoğan, "Bitlis'e hükümetlerimiz döneminde yapılan yatırımların toplamı 76 milyar lirayı aşmıştır. Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya, sosyal yardımlardan, enerjiye, her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık" dedi.

ʺGöz ameliyatıma destek ol Tayyip dedeʺ pankartı açan küçük kız



BAŞKAN ERDOĞAN O PANKARTA KAYITSIZ KALMADI: DOKTORUNU GÖNDERDİ



Küçük bir kız çocuğu "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankart açtı. Bunun üzerine Erdoğan kız çocuğu ile ilgilenmesi için kendi doktorunu gönderdi.