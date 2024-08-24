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Dilan Polat'ın tahliye kararı günlerce eleştirilmişti | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama! Süreç nasıl ilerledi?

Şatafatlı hayatının her bir karesini saniye saniye paylaşan Dilan Polat, 4 Kasım 2023 tarihinden beridir cezaevindeydi. Geçtiğimiz günlerde ise tahliye edildi. Polat'ın tahliyesine ilişkin ilk kez konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğüne dikkat çekerken Türk yargısına güvenilmesi gerektiğini söyledi.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 15:56 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 16:05
Dilan Polat’ın tahliye kararı günlerce eleştirilmişti | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ilk açıklama! Süreç nasıl ilerledi?

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Lüks yaşamı ile dikkat çeken Dilan Polat, 4 Kasım 2023 tarihinden beridir cezaevindeydi.

Dilan PolatDilan Polat

Geçtiğimiz günlerde davada büyük bir gelişme yaşandı.

'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Dilan Polat hakkında 18 Ağustos'ta tahliye kararı verildi.

Polat'ın tutuksuz yargılanmasına yönelik toplumda birçok eleştiri yapıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında bu eleştirilere yanıt verdi.

Dosya'nın kamuoyuna açık ve şeffaf ilerlediğini belirten Tunç şöyle konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz TunçAdalet Bakanı Yılmaz Tunç

"Savcılarımız bu soruşturmayı titizlikle yürüttüler. Burada, özellikle kara paranın aklanması suçu, yasa dışı bahis, bu suçlar mali suçlar, vergi suçları. Bunlarla ilgili yargının özellikle başvuracağı kaynak ve araştırılmasını bilirkişi sıfatıyla teknik raporları alabileceği yer MASAK. MASAK'tan gelen ön raporlarla bir soruşturma ilerletildi. Sonrasında detaylı inceleme MASAK tarafından yapıldı. MASAK raporları, orada belirtilen hususlar çerçevesinde mahkemenin vermiş olduğu bir karar söz konusu.

Dosyada şüphelilerin hepsinin serbest bırakılması gibi bir durum söz konusu değil. Dosyanın içeriğiyle ilgili bilgisi olmadan 'Neden serbest kaldı? ya da 'Neden tutuklandı?' şeklindeki ifadelere varmak, bunları söylemek doğru olmaz. Burada yargıyı serbest bırakalım, yargı işlesin. Suç şüphesiyle bu soruşturma açılmıştır ve dava da açıldığına göre birtakım kuvvetli deliller ortada. Kimin o dosya kapsamında tutukluluğunun devam edeceğine, kimin devam etmeyeceğine de ortaya çıkan deliller ışığında, bilirkişi raporları, MASAK raporları çerçevesinde karar verecek olan yargı."

"ELEŞTİRİLER YARGIYI YIPRATMAMALI"
Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medyada, adil yargılamalarla ilgili endişelerin ve kuşkuların dile getirilmesine ilişkin, güvenilir adalet sisteminin tesisi anlamında 22 yıldan bu yana "sessiz devrim" sayılan reformlara imza attıklarını, temel kanunların tamamını yenilediklerini, TBMM'nin bu anlamda yoğun çalıştığını belirtti.

Yargının tarafsız olmadığına ilişkin birtakım eleştirilerde bulunanlara geçmiş yılların hatırlatılması gerektiğini söyleyen Tunç, geçmişte darbecilerin yanında saf tutan, darbe mağdurlarını yargılayan bir yargı varken, bugün darbe mağdurlarının ve milletin hakkını savunan, insan haklarını savunan ve darbecileri yargılayan bir yargı sistemi olduğunu dile getirdi.

Tunç, sosyal medyada özellikle yargıyı yıpratmaya yönelik birtakım eleştirilerin söz konusu olabildiğini vurgulayarak, "Bu eleştirileri de biz doğru karşılıyoruz. Eleştiri olacak, yargı kararları eleştirilebilir ama bu eleştiriyi yaparken belli sınırlar çerçevesinde, yargıyı yıpratmadan... Çünkü o verilen ilk derece kararı eğer hatalıysa bu istinafta ya da Yargıtay'da düzeltilebilir." ifadesini kullandı.

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