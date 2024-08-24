Başkan Erdoğan’dan Aksaz Tersanesi Komutanlığı’nın açılışında önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Mavi Vatanda Güç! Dünyada Söz Sahibi' sloganıyla Marmaris'teki Aksaz Deniz Komutanlığında Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları teslim töreni düzenlendi. Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Kahraman ordumuzun kahraman mensupları, tersanemizin kıymetli çalışanları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Deniz Kuvvetlerimizin gücünü ve etkinliğini artıracak gemilerin teslimi ve Aksaz Tersanesi Komutanlığımızın hizmete girişi vesilesiyle bir aradayız. Bu özel günde tersane komutanlığımızla birlikte ordumuz için kritik önemi haiz Pirireis denizaltımızı hizmete alıyor. Hızırreis denizaltımıza bayrak çekiyor ve seyir testlerini başlatıyoruz. Muratreis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerine başlıyor. İlaveten 2-3-4 numaralı akaryakıt gemileriyle 3 bin tonluk denizaltı havuzunu da hizmete veriyoruz. Gemilerimizin ve denizaltımızın inşasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor, ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında vatanımızın bekası milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyor, rabbim hepsinden razı olsun diyorum.

MUARIZLARIMIZ KORKUYLA TAKİP EDİYOR

Üç tarafı denizlerle çevrili tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz. Bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetini şehitlerinin mübarek kanlarına ve fedakarlıklarına borçlu olan bir milletiz. Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem mavi vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla 2002'den beri "Güçlü Türkiye Güçlü Ordu" şiarıyla TSK'yı her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz. Bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir. Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü platform için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız. Donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz. Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarının başında denizaltılarımız vardır. Bugün hizmete giren TCG Pirireis, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilkidir. Reis sınıfı denizaltılarımız dünyadakilere kıyasla üstün özelliklerle donatıldı.