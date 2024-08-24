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Başkan Erdoğan'dan Aksaz Tersanesi Komutanlığı'nın açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aksaz Tersanesi Komutanlığı'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Güçlü bir donanmaya sahip olmanın önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Attığımız adımları muarızlarımız korkuyla takip ediyor. HIZIRREİS denizaltımızı 2025 yılında, MURATREİS denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Tüm denizaltılarımızı 2029 yılına kadar hizmete alarak inşallah donanmamızın gücüne güç katacak." dedi. Yeni bir tersanenin müjdesini veren Erdoğan, "Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 15:08 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 17:40
Başkan Erdoğan’dan Aksaz Tersanesi Komutanlığı’nın açılışında önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Mavi Vatanda Güç! Dünyada Söz Sahibi' sloganıyla Marmaris'teki Aksaz Deniz Komutanlığında Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları teslim töreni düzenlendi. Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kahraman ordumuzun kahraman mensupları, tersanemizin kıymetli çalışanları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Deniz Kuvvetlerimizin gücünü ve etkinliğini artıracak gemilerin teslimi ve Aksaz Tersanesi Komutanlığımızın hizmete girişi vesilesiyle bir aradayız. Bu özel günde tersane komutanlığımızla birlikte ordumuz için kritik önemi haiz Pirireis denizaltımızı hizmete alıyor. Hızırreis denizaltımıza bayrak çekiyor ve seyir testlerini başlatıyoruz. Muratreis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerine başlıyor. İlaveten 2-3-4 numaralı akaryakıt gemileriyle 3 bin tonluk denizaltı havuzunu da hizmete veriyoruz. Gemilerimizin ve denizaltımızın inşasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor, ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Sözlerimin hemen başında vatanımızın bekası milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyor, rabbim hepsinden razı olsun diyorum.

MUARIZLARIMIZ KORKUYLA TAKİP EDİYOR
Üç tarafı denizlerle çevrili tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz. Bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetini şehitlerinin mübarek kanlarına ve fedakarlıklarına borçlu olan bir milletiz.

Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem mavi vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla 2002'den beri "Güçlü Türkiye Güçlü Ordu" şiarıyla TSK'yı her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz. Bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir.

Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü platform için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız. Donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz. Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarının başında denizaltılarımız vardır. Bugün hizmete giren TCG Pirireis, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilkidir. Reis sınıfı denizaltılarımız dünyadakilere kıyasla üstün özelliklerle donatıldı.

138 YILLIK HAYALİMİZ GERÇEK OLACAK
Reis sınıfı tüm denizaltıları 2029'a kadar hizmete alacağız. Biliyorsunuz halihazırda kendi savaş gemisini tasarlayan inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasındayız. Tabii ki bununla yetinmiyoruz. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz.

Böylece kendi denizaltısını dizayn edip inşa edebilen dünyadaki lider ülkeler arasına girmiş olacağız. MİLDEN projemizle ilgili çalışmalarımızda kendi mecrasında ilerliyor. Pirireis denizaltısıyla ilgili vurgulanması gereken bir diğer nokta şudur. Denizaltımızın inşasında birçok savunma sanayi firmamız alt yüklenici olarak görev almış böylece MİLDEN için büyük bir birikim elde edilmişti.

Deniz kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu imkan ve kabiliyetlerine erişebilmesi için çok önemli projeleri hayata geçirdik.

Tersane altyapımızı güçlendiriyoruz. Şimdi 4. tersanemize kavuşuyoruz. Aksaz Tersanesi Komutanlığı toplam 113 bin metrekare alana sahiptir. Aksaz Tersanesi Ege ve Akdeniz'in kesiştiği konumda olduğu için stratejik açıdan fevkalade önemlidir.

Savarona gemisini aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik. Savarona gemisini bakımsızlıktan kurtardık.

Savunma sanayiinde devrim yaptık. Savunma sanayi firmalarımız 3 bin 500'e çıktı.



Hava, deniz ve karada güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri için gereken her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Mavi Vatan'a masal diyen bedhahlara aldırmadan, engellere takılmadan, kesinlikle geri adım atmadan Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz.

DENİZALTI PROJELERİ İÇİN TARİH VERDİ
Reis sınıfı tüm denizaltılarımızı 2029 yılına kadar hizmete alarak inşallah donanmamızın gücüne güç katacak.

Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem Mavi Vatanımızda hem uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Mersin'de de bir tersanemiz olacak. Denizlere hakim olan cihana hakim olur.

PİRİREİS DENİZ KUVVETLERİ'NE TESLİM EDİLDİ
Törende Türk denizcilik ve savunma sanayi için önemli adımlar atıldı. Pirireis Denizaltısı, Türkiye'nin denizaltı teknolojisine yeni bir güç katacak olarak Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK
Törende Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başladı. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu da hizmete girdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi ile dalmış durumda ve gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine (kara dahil) atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti olan denizaltılar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırıldı.

Denizaltılar, 68,35 metre uzunluğa, 6,3 metre mukavim tekne dış çapına, 1850 ton deplasmana ve 40 personel kapasitesine sahip bulunuyor.

Dünyaca "Tip-214" olarak tanınan ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış olan denizaltılar birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip bulunuyor.

BİRÇOK YERLİ ÜRETİCİ KATKI VERDİ
Denizaltılarda ASELSAN, HAVELSAN, MilSOFT, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, AYESAŞ'ın geliştirdiği milli sistemler kullanılıyor. Gürdesan, Sirena Marine, Arıtaş, İ-Marine gibi birçok yerli üretici inşa sürecine katkı verdi.

DENİZALTININ KALBİ HAVELSAN'DAN
Türk Deniz Kuvvetleri için Yeni Tip Denizaltı'nın kalbi HAVELSAN tarafından geliştirdi. Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi çalışmalarına 2011 yılında başlandı ve sistem için gerçek zamanlı çalışan gömülü yazılım teknolojisi kullanıldı. Denizaltı bünyesindeki 105 farklı birimle kesintisiz entegrasyon sağlandı.

İlk sistem ek özelliklerle birlikte 8 yılda tamamlandı. 2019'da en az 50 gün veri kaydı yapabilen karakutu kabiliyeti eklendi.

Sistem için 400 bin satır kod yazıldı. Projeye 111 mühendis, teknisyen ve uzman emeğini kattı. Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin marka tescili 2014'te yapıldı, 2015'te patent başvurusunda bulunuldu.

ASELSAN İÇİN İLK
ASELSAN ise Yeni Tip Denizaltı Projesi ile askeri haberleşme sistemleri alanındaki yetkinliğini başka bir boyuta taşıdı. Şirket, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümü tedarik etti.

Harici ve dahili haberleşme için ihtiyaç duyulan alt sistemlerin tamamını kapsayan Entegre Muhabere Sistemi, su altı ve üstü ses ve veri haberleşmesini sağlıyor.

Entegre Muhabere Sistemi kapsamında telsiz sistemleri (taktik veri linkleri dahil), Uydu Haberleşme Sistemi, Dost Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi (IFF), Muhabere Kontrol Sistemi, kullanıcı terminalleri, Mesaj İşletim Sistemi, veri modemleri, acil durum haberleşme ekipmanları, Güç Dağıtım Sistemi, Operatör Konsolları Soğutma Sistemi, konsollar ve dağıtım birimleri gibi alt sistemler geliştirildi.

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