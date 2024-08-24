TBMM’de Yapay Zeka Komisyonu kuruluyor: Yasal düzenleme yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, sosyal medyanın ardından yapay zeka konusunda da harekete geçiyor.
Gelişen ve değişen teknolojilerle ilgili TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni yasama döneminde kurulması planlanan, 'Yapay Zeka Komisyonu' ile ilgili çalışmaları değerlendirdi.
YAPAY ZEKA KOMİSYONU KURULUYOR
Yayman, yapay zekanın tüm dünyada tartışıldığını belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi de yaz dönemine girmeden önce bu konuyu ele aldı ve bir yapay zeka komisyonu kurulmasıyla ilgili karar alındı. Bunu çok önemli ve değerli bir gelişme olarak görüyorum. Türkiye'nin de yapay zekayla ilgili çalışmaları var; başta Cumhurbaşkanlığında yürütülen çalışmalar, milli teknoloji hamlesi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Dijital Mecralar Komisyonu'nun kurulması, AK Parti'de Dijital Mecralar Başkanlığı'nın kurulması, İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın kurulması; bunlar aslında bizim parti olarak bu konuya ne kadar önem verdiğimizin de bir ispatıdır" ifadelerini kullandı.
YAPAY ZEKA İLE İLGİLİ KANUN HAZIRLIKLARININ YAPILMASI GÜNDEME GELECEK
Yayman, Türkiye'nin yapay zeka konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu ve 2025 yılında bu konuda ilk 20 ülke arasına girme hedefi olduğunu vurgulayarak, "Yapay Zeka Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu ile beraber çalışmakla birlikte ayrı bir komisyon olacak. Başta uzmanların dinlenmesi dahil olmak üzere, bilişim alanında gerçekten dünya çapında çalışmaları olan insanların; TÜBİTAK, Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı da dahil olmak üzere tüm paydaşları, tüm üniversitelerin Ar-Ge birimleri, üniversitelerin bu konuyla ilgili çalışan profesörleri, uzmanları dahil olmak üzere; yani bir anlamda serbest kürsü gibi herkes gelecek ve burada görüşlerini dile getirecek. Bunlar bir rapor haline getirilecek ve yapay zekayla ilgili gerçekten tüm konuların konuşulduğu, yani artılarının, eksilerinin konuşulduğu bir rapor ortaya çıkacak. Ama bu dediğim gibi önümüzdeki dönemde konuşulacak, değerlendirilecek. Bu noktada, bir yasa çalışması ve yapay zeka ile ilgili kanun hazırlıklarının yapılması gündeme gelecek, değerlendireceğiz ve muhalefetle beraber bu konuyu ele alacağız. Biz bu meselenin partiler üstü bir mesele olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.