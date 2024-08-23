MSB duyurdu! Türk-Rus devriyesi Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde yeniden başladı

Geçtiğimiz yıllarda yapılan devriyelerden arşiv görüntüsü HEDEF TERÖRİSTLER Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde icra edilen devriye ile bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG terör örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan devriyelerden arşiv görüntüsü

BİRLEŞİK KARA DEVRİYESİ DEVAM EDECEK



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Birleşik Kara Devriyesi (BKD) faaliyeti, Türkiye ve Rusya Federasyonu (TÜR-RF) arasında 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi Mutabakatı ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi (BPHB)'nin batısında ve doğusunda icra edilmektedir.