Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti.
Nezaket ziyaretinde büyükelçiye, Basın Ataşesi Abdulaziz Alqarni ve Basın Danışması Koray Karakaya da eşlik etti.
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti.
Nezaket ziyaretinde büyükelçiye, Basın Ataşesi Abdulaziz Alqarni ve Basın Danışması Koray Karakaya da eşlik etti.
A Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'a Turkuvaz Medya stüdyolarını gezdirdi ve çalışma alanları hakkında bilgi verdi.
Suudi Arabistan Büyükelçisi Al-Nasr hatıra fotoğrafı çekiminin ardından medya merkezinden ayrıldı.