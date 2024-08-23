Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti.











Nezaket ziyaretinde büyükelçiye, Basın Ataşesi Abdulaziz Alqarni ve Basın Danışması Koray Karakaya da eşlik etti.