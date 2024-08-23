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Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük medya merkezini gezen Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 20:50 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 21:19
Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Turkuvaz Medya Grubu’nu ziyaret etti

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Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti.


Suudi Büyükelçi'den Turkuvaz Medya'ya Ziyaret!




Nezaket ziyaretinde büyükelçiye, Basın Ataşesi Abdulaziz Alqarni ve Basın Danışması Koray Karakaya da eşlik etti.



A Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'a Turkuvaz Medya stüdyolarını gezdirdi ve çalışma alanları hakkında bilgi verdi.



Suudi Arabistan Büyükelçisi Al-Nasr hatıra fotoğrafı çekiminin ardından medya merkezinden ayrıldı.

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