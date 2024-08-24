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Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi hayatını kaybetti!

Bir süredir İzmir'd tedavi gören eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, 73 yaşında hayatını kaybetti. Mendi, TSK Üstün Cesaret ve Feragat madalyası, TSK Başarı madalyası ile TSK Üstün Hizmet madalyası sahibiydi.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 14:39 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 15:17
Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi hayatını kaybetti!

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Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, İzmir'de 73 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI
Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören Mendi, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Eski Jandarma Genel Komutanı Galip MendiEski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU MU?
Emekli Orgeneral Mendi'nin cenaze programının henüz netleşmediği öğrenildi.

Ankara'da 1951 yılında doğan Mendi, 1970'te Kara Harp Okulu, 1971'de Piyade Okulu, 1985'te Kara Harp Akademisinden mezun oldu.

Mendi, 1998 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek 1'inci Komando Tugay Komutanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Ege Ordusu Harekat Kurmay Yarbaşkanlığı görevlerini yürüttü. Galip Mendi, 2003'te tümgeneral rütbesiyle Ege Ordusu Kurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yaptı.

Eski Jandarma Genel Komutanı Galip MendiEski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi

2007 sonrası korgeneral olarak Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı ve Eğitim Kolordusu Komutanlığı ile 8'inci Kolordu Komutanlığı görevlerini yürüten Mendi, 2012'den sonra ise orgeneral rütbesiyle 2'nci Ordu Komutanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı yaptı. Mendi, ardından 5 Ağustos 2015'te Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Mendi'yi kabul etti. (3 Ağustos 2016)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Mendi'yi kabul etti. (3 Ağustos 2016)

GALİP MENDİ KİMDİR?
Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası ile TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibi Mendi, evli ve 2 çocuk babasıydı.

HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE KAÇIRILMIŞTI
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanı olan emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da bir düğünde şahitlik yaptıktan sonra yanına gelen emir subayı ve eski Konya Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş tarafından kaçırılmıştı.

MENDİ'Yİ GÖTÜRENLER ARASINDA YER ALAN KUMCU AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Darbe girişimi gecesi Ankara Gazi Orduevi'nde bir düğüne katılan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götürenler arasında yer alan Halil Kumcu, 2017'de hudut birliği askerlerince sınırdan geçmeye çalışırken yakalanarak tutuklandı. Kumcu, 475 sanıklı Akıncı Üssü davasının Kasım 2020'deki karar duruşmasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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