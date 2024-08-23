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Kemal Kılıçdaroğlu hançercisi Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Özgür Özel tasfiye mi edilecek?

Tüzük kurultayına giden CHP'de kaos rüzgarı dinmiyor.Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun bu hamlesinin cumhurbaşkanı adaylığı yarışında rakiplerini saf dışı bırakma amacı taşıdığı ileri sürüldü. Peki, görüşmede neler konuşuldu? İşte siyaset kulislerine yansıyan detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 08:24 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 08:51
Kemal Kılıçdaroğlu hançercisi Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Özgür Özel tasfiye mi edilecek?

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CHP'de gözler 6-9 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayına çevrildi.

Kurultayda uzlaşı sağlanan başlıklardan birisi 'Parti Meclisi'ndeki (PM) üye sayısının artırılması' olarak öne çıktı. 60 kişilik PM'deki üye sayısının tüm illeri kapsayacak şekilde en az 81 kişiye çıkarılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kılıçdaroğlu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kılıçdaroğlu.

Cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesi hususu da bir diğer güçlü öneri olarak ön plana çıkıyor. Bu önerinin kabul görmemesi halinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, yeni PM tarafından belirlenecek.

Yapılması öngörülen yeni değişiklikliğin Doğu ve Güneydoğu illerinde hâlâ oldukça geniş bir kitleye sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirdiği iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel.CHP Genel Başkanı Özgür Özel.

Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında rakiplerini saf dışı bırakmak isteyen İmamoğlu, bu kapsamda önceki gün Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret ederek ilk teması kurdu.

GÖRÜŞME NE ANLAMA GELİYOR?
İmamoğlu'nun, tüzükteki olası yeni değişiklikler sebebiyle Kılıçdaroğlu'nun kemik kitlesini kendi tarafına çekmeye çalıştığı, böylelikle adaylık yarışındaki diğer potansiyel rakipleri olan Özel ve Yavaş'ı pasifize etmek istediği öne sürülürken, siyaset kulislerinde de birçok önemli noktaya dikkat çekildi.

İMAMOĞLU KARLI ÇIKTI
Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi, İmamoğlu- Kılıçdaroğlu görüşmesinden İmamoğlu'nun karlı çıktığına işaret ederek, "Kılıçdaoğlu, hain dediği, sırtından hançerle vurduğunu söylediği Ekrem İmamoğlu'nu evinde misafir etmek durumunda kaldı. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu'na kimse hain diyebilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra 'Sırtımdan hançerlendim' dese inandırıcılığı olur mu?" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

"ÖZGÜR ÖZEL YÜZÜNDEN PARTİ BU DURUMA DÜŞTÜ"
Selvi, görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Bu partinin böyle olması hoş değil" dediğini İmamoğlu'nun da buna itiraz etmediğini Özgür Özel sayesinde partinin bu duruma düştüğünü söylediğini iddia etti.

Selvi, görüşmede Kılıçdaroğlu'nun kurultaya ilişkin önerilerini anlattığını tüzükte yapılması planlanan değişikliklerin genel başkanı çok güçlendireceğini, bunun da tek adam yönetimine yol açacağını söylediğini ifade etti.

CHP'de şu an Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere 4 kutup olduğuna işaret eden Selvi, Mansur Yavaş,'ın CHP içinde güçlü olmadığını Ekrem İmamoğlu ile arasının bozuk olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu.Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu.

MANSUR YAVAŞ TELEFONU YÜZÜNE KAPATTI
İkilinin Türkiye Belediyeler Birliği seçimi öncesinde ters giden bir telefon görüşmesi yaptığını iddia etti.

Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefon kapattığını ve İmamoğlu için, "Terbiyesizlik etti" dediğini öne sürdü.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'den de konuya ilişkin önemli değerlendirmeler geldi.

İMAMOĞLU ÖZEL'İ TASFİYE Mİ EDECEK?
Övür, Selvi'nin aksine ikilinin ne konuştuklarını en yakınlarının bile tam olarak bilmediğini ifade ederek, İmamoğlu'nun Özgür Özel'in tasfiye edilmesinin ön hazırlığını yapıyor olabileceğine vurgu yaptı. Övür, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce birkaç kez yazdım; CHP'de Bizans gibi oyun bitmez. Şimdi izlediklerimiz de kurgulanmış böyle bir oyun. Siyaset üretmek zahmetli olduğu için CHP'liler bu tür oyunları çok sever. Büyük ihtimalle de Kılıçdaroğlu'nun kurduğu bir oyun bu. Önce Özgür Özel'i "sarayla müzakere" üzerinden sıkıştırdı. Hatta itibarsızlaştırdı bile denebilir. Sonra partide kendisine yakın milletvekili ve belediye başkanları gücünü ortaya koyup İmamoğlu'nu kendi sahasına çekti. Mansur Yavaş zaten kapsama alanında ve Kılıçdaroğlu bu kartı da elinde tutuyor. Bu noktada ilginç olan, değişim rüzgârı estiren İmamoğlu'nun yelkenleri indirmesiydi. Saraçhane Medyası'nın onu neredeyse siyasi deha seviyesine çıkardığı bir anda soluğu Kılıçdaroğlu'nun dizinin dibinde alması sıkıştığının işareti. Büyük ihtimalle ya tüzük kurultayına yönelik bir korku yaşıyor ya da Özgür Özel'in tasfiye edilmesinin ön hazırlığı yapılıyor. Anlaştılar mı bilemem ama Kılıçdaroğlu, CHP'yi yeniden yönetme oyunu kuramayabilir, geri dönme ihtimali de zayıf fakat CHP yönetiminin kuracağı oyunu bozabilir. Bu da "ahmak davası"nda ceza alma ihtimali olan İmamoğlu'nun en büyük korkusu. Tabii şunu da söylemek gerekiyor: Kılıçdaroğlu'nun çevresi bütün hesaplarını gelecek siyasi yasak üzerine kurarken, İmamoğlu bu hamlesiyle onları ters köşe yapmış olabilir mi acaba? Nasıl bir pazarlık yapıldığının kokusu yakında çıkar. İşin bir de arka planında Bülent Tezcan ve Önder Sav ikilisinin tüzükle ilgili yaptıkları hazırlıklar var ki bunlar şimdiden delegelerde huzursuzluğa yol açmış durumda. Delegeler diken üstünde "tasfiye" edilip edilmemeyi ve alınacak kararların açıklanmasını bekliyor. "Milletvekilliğinde üç dönem sınırı gelecek mi? Gelirse geçmişe uygulanacak mı?" gibi birçok soru ve bu soruların cevabı önümüzdeki tüzük kurultayının gerilimli geçip geçmeyeceğini belirleyecek. Anlaşılan geçen 5 yılda 7 yardımcılı Altılı Masa siyasetini ve aralarındaki kavgayı izlediğimiz gibi önümüzdeki 3-4 yılda da CHP'li dörtlü arasındaki iktidar kavgasını izleyeceğiz. Ortada yeni bir siyaset olmadığı için Batı cephesinde değişen bir şey yok..."

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