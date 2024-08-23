Kemal Kılıçdaroğlu hançercisi Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Özgür Özel tasfiye mi edilecek?

CHP'de gözler 6-9 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayına çevrildi.
Kurultayda uzlaşı sağlanan başlıklardan birisi 'Parti Meclisi'ndeki (PM) üye sayısının artırılması' olarak öne çıktı. 60 kişilik PM'deki üye sayısının tüm illeri kapsayacak şekilde en az 81 kişiye çıkarılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kılıçdaroğlu.
Cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesi hususu da bir diğer güçlü öneri olarak ön plana çıkıyor. Bu önerinin kabul görmemesi halinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, yeni PM tarafından belirlenecek.
Yapılması öngörülen yeni değişiklikliğin Doğu ve Güneydoğu illerinde hâlâ oldukça geniş bir kitleye sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirdiği iddia edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel.
Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında rakiplerini saf dışı bırakmak isteyen İmamoğlu, bu kapsamda önceki gün Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret ederek ilk teması kurdu.
GÖRÜŞME NE ANLAMA GELİYOR?
İmamoğlu'nun, tüzükteki olası yeni değişiklikler sebebiyle Kılıçdaroğlu'nun kemik kitlesini kendi tarafına çekmeye çalıştığı, böylelikle adaylık yarışındaki diğer potansiyel rakipleri olan Özel ve Yavaş'ı pasifize etmek istediği öne sürülürken, siyaset kulislerinde de birçok önemli noktaya dikkat çekildi.
İMAMOĞLU KARLI ÇIKTI
Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi, İmamoğlu- Kılıçdaroğlu görüşmesinden İmamoğlu'nun karlı çıktığına işaret ederek, "Kılıçdaoğlu, hain dediği, sırtından hançerle vurduğunu söylediği Ekrem İmamoğlu'nu evinde misafir etmek durumunda kaldı. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu'na kimse hain diyebilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra 'Sırtımdan hançerlendim' dese inandırıcılığı olur mu?" ifadelerini kullandı.